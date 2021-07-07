Сборная Англии обыграла команду Дании и стала вторым финалистом Евро-2020.
Первый мяч забил полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор. Гол 14-го номера сборной Дании пришел с прямого удара со стандарта. Это первый мяч на Евро-2020, забитый в такой манере.
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Автором второго гола стал капитан Дании Симон Кьер. Он забил в собственные ворота после прострела Букайо Сака. Кьер – автор первого автогола в полуфинале Евро с 2004 года.
Матч перетек в дополнительное время. На 103-й минуте арбитр Дэнни Маккели назначил 11-метровый в ворота Дании за снос Рахима Стерлинга. Каспер Шмейхель потащил удар Харри Кейна, но мяч отлетел обратно к британскому форварду, который просто должен был не промазать по фактически пустым воротам. Этот гол стал победным.
БЫЛ ПЕНАЛЬТИ?
- Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в 22:00 по Москве. Соперником англичан станет Италия.
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