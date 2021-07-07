Сборная Англии прошла в финал чемпионата Европы-2020 за счет спорного пенальти.

Основное время матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании закончилось вничью со счетом 1:1. На 102-й минуте Рахим Стерлинг подхватил передачу на правом фланге, вошел в штрафную и шел к воротам у лицевой. Стерлинг выстоял после легкого контакта с Йоакимом Меле на линии, контролировал мяч с помощью мелкого дриблинга, увидел выставленную ногу датчанина и упал на газон.

Голландский судья Дэнни Маккели указал на точку и поставил 11-метровый в пользу сборной Англии. Он посоветовался с ВАР, и видеоассистент Пол ван Букел подтвердил решение с пенальти.

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На повторах кажется, что Рахим заваливался еще до стыка с Меле. На втором ракурсе, который показали в телетрансляции, зрителям вместе с Маккели одинаково виден контакт выставленной ноги датчанина с коленом соперника. Третья камера, расположенная за лицевой линией, вроде бы еще раз подтверждает правоту главного арбитра – все похоже на неправильный отбор Йоакима.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не считает, что этот фол тянет на 11-метровый. «Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Меле, было ли касание. Мое мнение – не было нарушения правил», – произнес Слуцкий в эфире Первого канала (цитата по «Чемпионату» ).

Бывший коуч «Арсенала» и глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер тоже был категоричен. «Это не пенальти. Не знаю, почему ассистенты ВАР не попросили судью самого посмотреть видеоповтор. В таких моментах важно, чтобы рефери был полностью уверен. А сейчас все недостаточно ясно. ВАР подвел главного арбитра», – заявил Венгер в эфире beIN Sports.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ДАНИИ? Был – Меле фолил на Стерлинге Не было – Стерлинг падал сам

Каспер Шмейхель потащил удар с 11-метровой отметки от Харри Кейна, но не справился с добиванием. 1:2 – Дания проиграла, а пенальти после пенальти Стерлинга стал решающим.

В финале Англия на «Уэмбли» встретится со сборной Италии. Титульный матч Евро-2020 пройдет в воскресенье, 11 июля, и стартует в 22:00 по московскому времени.

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