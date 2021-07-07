Матч Англии с Данией почти продолжил традиции первого полуфинала. За яркой битвой в основное время должна была последовать серия пенальти – этот план слил Рахим Стерлинг. Можно бесконечно обсуждать подарок Дэнни Маккели, но он закрепил вклад главного героя игры на «Уэмбли» – Харри Кейна.

Победный мяч – формальное доказательство, что форвард «Тоттенхэма» наконец раскрылся на Евро-2020. Дубль в ворота сборной Украины кажется не таким весомым достижением: слишком грубо и часто ошибалась команда Андрея Шевченко в защите. Мощный перфоманс против Дании – совсем другое дело.

Причина расцвета Кейна пришла из области тактики. Как и в предыдущих матчах Евро, Харри исполнил роль ложной девятки. Отличие – в качестве. Если раньше смещения форварда казались ненужными и несуразными, то в полуфинале действительно вскрывали пространство для рывков Букайо Сака и Рахима Стерлинга, а работу с зонами лидер Англии дополнил эффективной игрой с мячом.

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Пример – эпизод перед автоголом Симона Кьера. Именно Кейн выкатил мяч Сака перед решающим прострелом. Смещение Харри отвлекло двух защитников, один из которых, Янник Вестергор, пустил Букайо за спину.

Смещение Кейна создало зазор для включения Сака и отвлекло Вестергора перед автоголом Кьера. Фото: Other Agency

Благодаря опусканиям и умной игре в пас Кейн стал вторым в сборной Англии по передачам под удар (3). Харри 18 раз передавал мяч партнерам в финальную треть, а еще за счет смещений выбил четыре нарушения от датчан – даже у Стерлинга, 16 раз вступившего в обводку, только три.

«Кейн показал, как он прекрасен в разностороннем амплуа. Пятерка датских защитников почти не оставляла пространства, но Харри подхватывал мяч впереди прямиком от центральных защитников. Его кросс на Стерлинга в начале матча напомнил Евро-96, когда из такой же ситуации чуть не забил Пол Гаскойн», – поностальгировал эксперт Daily Mail Крис Саттон.

С такой игрой в роли ложной девятки Кейн может стать идеальным дополнением к «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола любит ложных девяток: в сезоне-2020/21 каталонец часто строил игру вокруг Кевина де Брёйне в этой роли. Представьте, что будет с профильным Харри: в «Тоттенхэме» он уже развил навык смещений вглубь, только в новом клубе впереди будет не одинокий Хынмин Сон, а Стерлинг, знакомый по сборной, Бернарду Силва, тот же Де Брёйне и другие звезды.

Хотя, перед этим Кейну нужно вернуть кубок Евро домой. Как Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини будут реагировать на его движение – главная интрига финала.

Все цифры взяты с WhoScored

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