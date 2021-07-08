Возможно, вингер сборной Англии Рахим Стерлинг заработал решающий пенальти в дополнительное время полуфинального матча Евро-2020 против Дании с техническим нарушением правил.

На 102-й минуте Стерлинг прошел по правому флангу, влетел в штрафную и упал после контакта с ногой защитника Йоакима Меле. Но в момент рывка Рахима на поле прямо неподалеку от эпизода находился второй мяч. По правилам главный арбитр должен остановить встречу и назначить спорный. Об этом сообщил твиттер ESPN FC.

Евро-2020 Англия в финале из-за спорного пенальти. Стерлинг нырял или нет? 8 ЧАСОВ НАЗАД

Но судья Дэнни Маккели не заметил второй мяч на газоне, не дал свисток и продолжил матч. Через несколько секунд слалом Стерлинга закончился падением и привел к назначению 11-метрового удара.

Решающий пенальти на 104-й минуте полуфинала чемпионата Европы-2020 не реализовал Харри Кейн. Каспер Шмейхель потащил удар из нижнего угла, но не справился с добиванием британского форварда.

2:1 – Англия вышла в первый финал континентального турнира в истории и в воскресенье, 11 июля, на «Уэмбли» сыграет со сборной Италии.

Евро-2020 Разбор пенальти на Стерлинге. Лаос был не прав? 18/06/2021 В 22:14