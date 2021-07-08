Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Петр Ян прокомментировал эпизод с падением в штрафной вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 против сборной Дании.

«Это был нырок. Совпадение, что его фамилия – тоже Стерлинг?» – спросил у подписчиков боец из России.

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Петр имеет в виду ситуацию из главного поединка турнира UFC 259. В марте 2021 года русский файтер доминировал при защите пояса с американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом.

В четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом в голову, попал под дисквалификацию и получил техническое поражение. Позже омский спортсмен заявлял, что Стерлинг преукрасил степень повреждения, чтобы не возвращаться в октагон и получить титул через дисквал соперника.

За падение Рахима Стерлинга арбитр Дэнни Маккели назначил 11-метровый. На 104-й минуте Харри Кейн не реализовал удар с точки, но добавил мяч в сетку после сэйва Каспера Шмейхеля.

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы и в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» сыграет за континентальный трофей со сборной Италии.

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