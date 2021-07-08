Сборная Англии установила уникальное достижение.
Она победила сборную Дании в дополнительное время полуфинального матча на «Уэмбли» и вышла в финал чемпионата Европы-2020.
Это вторая титульная игра для Англии в истории. Британцы никогда не попадали в решающие встречи континентальных первенств и только однажды играли в финале чемпионата мира. Это было на домашнем турнире в 1966 году, который «три льва» выиграли (4:2 у ФРГ).
Евро-2020
Боец UFC Ян – о пенальти на Евро: «Тоже Стерлинг – совпадение?»
Испанский твиттер Misterchip назвал этот результат рекордом планеты. Это крупнейшая разница во времени между двумя финалами крупных чемпионатов для сборных из Европы. Между решающими матчами Евро-2020 и ЧМ-1966 прошло 55 лет.
- В титульной встрече чемпионата Европы Англия сыграет со сборной Италии. Этот матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- Ранее крупнейшим достижением «трех львов» оставались полуфиналы Евро-1996 и ЧМ-2018.
Евро-2020
Перед пенальти Стерлинга на поле выкинули 2 мяча. Гол – ошибка?
Евро-2020
Кейн наконец расцвел. Дело не только в пенальти