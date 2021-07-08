После второго полуфинального матча чемпионата Европы-2020 Англия – Дания все разговоры свелись о спорном пенальти за снос (нырок?) Рахима Стерлинга на 102-й минуте. Но вопросики есть и к голу безгрешных датчан.

На 30-й минуте к мячу подошел Миккель Дамсгор. Он идеально пробил над стенкой и попал точно в верхний угол ворот, голкипер Джордан Пикфорд не достал удар датчанина. Но подкастер и болельщик «Манчестер Сити» Дэвид Муни обратил внимание , что игроки сборной Дании слишком близко стояли к англичанам при исполнении стандарта.

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«При формировании стенки из трех или более футболистов защищающейся команды все игроки атакующей команды должны находиться минимум в метре (или ярде) от стенки до момента, пока мяч не окажется в игре», – гласят правила ФИФА. Но на скриншотах видно, что датчане стояли явно не на метровом расстоянии от соперника.

После пропущенного мяча англичане (в частности, защитник Харри Магуайр) бросились к главному арбитру Дэнни Маккели. Но непонятно, протестовали они против нарушения правил в стенке или возмущались назначенным штрафным за фол Люка Шоу против Андреаса Кристинсена. В любом случае, Маккели нужно было отменить гол, сделать внушение скандинавским футболистам и заставить Дамсгора перебить стандарт.

Англия отыгралась спустя девять минут и одержала волевую победу над Данией – 2:1.

Датчане в третий раз играли в полуфинале чемпионата Европы, для великих англичан этот матч также стал третьим в истории после Евро-1968 и Евро-1996.

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