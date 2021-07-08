В плей-офф чемпионата Европы-2020 уже три матча закончились сериями послематчевых пенальти. Из-за неточных ударов с 11 метров из турнира вылетели, например, действующие чемпионы мира из Франции. Швейцария героически спаслась с 1:3 с Испанией, но с точки забила лишь один мяч из четырех попыток. Та же Италия пробилась в финал, потому что Альваро Мората задрожал перед воротами и решающим выстрелом.

Перед матчами 1/2 финала профессор Норвежской школы спортивных наук в Осло Гейр Йордет написал объемный тред в твиттере о том, что такое пенальти и как психология влияет на удары с 11-метровой отметки. Ему можно доверять – в авторитетной британской газете The Guardian Йордета назвали «академиком, считающегося главным экспертом по пенальти в мире».

Он потратил пять лет на изучение психологии 11-метровых ударов и написал 10 исследований на эту тему. Во вторник, 6 июля, перед стартом полуфиналов ЧЕ-2020 Гейр заявил, что вместе с командой проанализировали каждую серию пенальти на чемпионатах мира, Евро и Лигах чемпионов от 1976 года и до сегодняшнего дня. Также профессор с помощниками проинтервьюировали 25 футболистов, участвовавших в тех сериях, и лично проверили выводы на практике с 15 командами элитного уровня. Вот их выводы

Евро-2020 Дания 15 минут играла с Англией в меньшинстве. Тоже не заметили? ЧАС НАЗАД

Карим Бензема (Франция), Криштиану Роналду (Португалия), Евро-2020 Фото: Getty Images

На ЧМ, ЧЕ и Кубке Америки игроки чаще мажут при высоком давлении (бьют ближе к концу серии), при слабом мастерстве (например, защитники), возрасте (парни младше 23 лет попадают чаще) и усталости (отыграли 120 минут).

Суперзвезды иногда мешают в послематчевых сессиях. Йордет выяснил, что до получения индивидуальных наград они забивают 89% выстрелов с точки. Но после личных призов точность падает до 65%. «Статус добавляет давление к и без того напряженному событию», – написал профессор. Туда же можно отнести статистику решающих ударов. Когда футболисту нужно забить, чтобы команда не проиграла, – он вонзает в сетку 62%. Когда нужно забить, чтобы выиграла, – 92%.

Отдельное упоминание досталось Англии – сборной, которая чаще остальных ассоциируется с провалами в послематчевых сессиях. Англичане, по данным Йордета, чаще остальных отворачивались от голкипера и быстрее реагировали на свисток. Ученый объясняет это желанием поскорее избавиться от стресса.

Харри Кейн, Англия – Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Влияют и призраки прошлого. Если команда проиграла в прошлой серии пенальти, то шанс промахнуться в следующий раз выше. Но после победы все наоборот – растет вероятность забить снова. Это совпадение работает, даже если футболист лично не подходил к точке, но клуб или сборная все равно уступили.

Правильная тактика, по мнению Гейра, – не торопиться. Чем быстрее вы размещаете мяч на отметку и реагируете на свисток арбитра, тем выше риск промазать. Но моментальная реакция на сигнал судьи при этом парадоксально связано с большим числом голов. То есть вратари грамотно поступают, когда всеми силами задерживают рефери перед 11-метровым.

Многое идет от головы. Йордет с ассистентами спросили 10 участников серии пенальти 1/4 финала Евро-2004 между Швеции и Нидерландов, какие эмоции они испытывали при ударе. Игроки называли разные состояния – от полезных до отталкивающих. Но каждый из десятки утверждал одно: внутри сидело невероятное чувство тревоги.

И чем больше футболист верит, что точный удар с 11 метров зависит от удачи, тем выше будет беспокойство при подходе к мячу. «Восприятие контроля над ситуацией – ключевое в подобных моментах», – отметил Йордет.

Артем Дзюба, Россия – Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

И в таких индивидуальных дуэлях все равно очень важна командная поддержка. Громкое или экспрессивное празднование каждого забитого мяча повышает шансы вашего клуба или сборной на итоговую победу.

Кажется, из описания Гейра Йордета можно составить идеальную команду для серии пенальти. Лучше выбирать в первую пятерку молодых, свежих полузащитников или форвардов, без личных призов и опыта поражений, которые не верят в удачу, зато помнят про рациональность и громкую поддержку партнеров по сборной.

«Знание секрета успеха – это точно начало в освоении мастерства ударов с 11 метров. Умные команды подходят ко всему комплексно, воплощают идеи в конкретные действия и практикуются в точности», – отметил Йордет. Возможно, его советы помогут Италии или Англии в финале на «Уэмбли».

Евро-2020 Гол Дании нельзя было засчитывать. Кто же нарушил правила? 5 ЧАСОВ НАЗАД