Сборная Дании провела второй экстра-тайм полуфинального матча чемпионата Европы-2020 против Англии в меньшинстве. Но дело не в зверствах главного судьи Дэнни Маккели и летящих красных карточках.

Проблема в травмах и ошибке тренерского штаба. За пару секунд до свистка об окончании первой половины дополнительного времени полузащитник Мартин Йенсен получил травму в стыке у боковой линии. Он запрыгал на одной ноге и похромал к технической зоне.

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Но главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд уже выбрал лимит замен. Он выпустил трех свжеих футболистов на 67-й минуте, убрал травмированного Андреаса Кристенсена на 79-й и Томаса Дилейни на 88-й (вместо Дилейни как раз и вышел Йенсен). УЕФА разрешает провести шестую перестановку в дополнительное время, но сразу после пропущенного мяча от Харри Кейна Хьюлманд выпустил свежего форварда Йонаса Винда вместо Янника Вестергора.

Посмотрите, вот так выглядела расстановка сборной Дании перед вторым экстра-таймом. На поле девять полевых игроков, вратарь Каспер Шмейхель – 10-й.

А вот эпизод после падения Джордана Хендерсона на 114-й минуте. В кадр попали тоже девять футболистов в красных футболках, но уже вместе со Шмейхелем. Через секунду голкипер сильно выбьет мяч на 10-го – свежего нападающего Винда. Но 11-го футболиста у датчан просто нет.

Дания в полуфинале Евро уступила Англии со счетом 1:2 и заняла четвертое место на чемпионате Европы-2020.

По ходу турнира у скандинавов также выбыли Кристиан Эриксен (сердечный приступ) и Юссуф Поульсен.

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