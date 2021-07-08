8 июля РФС совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

«Получилось эффектно. В РФС молчали 2 недели, а потом дали действие, когда стало понятно, что отношение к этой сборной с этим штабом уже не отмыть. Неустойки по контракту не будет. Соглашение Черчесова действовало до конца ЧМ-2022, то есть по декабрь. Получается, тренер отказался от компенсации за полтора года контракта. Сильный шаг.

Решения/одобрения исполкома для расставания с тренерским штабом не требовалось. Как не требуется и при назначении нового. Крайний срок для исполкома – 29 июля. Но он будет раньше. И если Черчесов все же придет на исполком, отчитается и ответит на вопросы, это будет незабываемо», – сообщил в телеграмм-канале журналист и инсайдер Сергей Егоров.

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Еще один инсайдер, журналист Eurostavka Иван Карпов, утверждает , что Черчесов после увольнения с поста главного тренера получит неустойку в 300 млн рублей (3,7 млн евро).

Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его годовая зарплата составляет 2,5 млн евро.

Станислав Саламович тренировал сборную с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы.

На Евро-2020 сборная под руководством Черчесова прекратила борьбу после группового этапа.

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