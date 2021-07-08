Станислав Черчесов покинул сборную России после неудачного выступления на Евро-2020. РФС расторг с тренером контракт, который действовал до лета 2022 года. Черчесов уже прокомментировал потерю работы.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», – цитирует Черчесова «МК»

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Станислав руководил сборной России с 2016 года.

С ним команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где лишь в серии пенальти проиграла будущему вице-чемпиону сборной Хорватии, и уверенно отобралась на Евро-2020.

На чемпионате Европы Россия заняла последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Финляндию и Данию.

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