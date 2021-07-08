Дидье Дешам останется в сборной Франции и отработает контракт до конца – его соглашение рассчитано до зимы 2022 года. Об этом рассказал президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Граэ.
«Вопрос был решен за три минуты. У него сильное желание продолжать работу. Я тоже заинтересован в этом. Не было споров на тему «что и как нам делать», – отметил Ле Граэ.
На Евро французы вылетели уже в 1/8 финала. Они вышли из группы с Португалией, Германией и Венгрией, но не прошли Швейцарию: сыграли с ними 3:3 и уступили по пенальти.
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- 52-летний Дешам рулит сборной Франции с 2012 года.
- При нем команда взяла серебро Евро-2016 и выиграла ЧМ-2020.
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