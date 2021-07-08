Уже 1 сентября сборная России проведет важнейший матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии. Готовить команду будет новый тренерский штаб, но какой? Не очень понятно – будет это иностранец или российский спец? Герои Eurosport определились со своими кандидатами. Выбирайте.

Михаил Бирюков (шеф-редактор)

Кандидат: Андре Виллаш-Боаш

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Андре Виллаш-Боаш Фото: Getty Images

Дано: сборная России – довольно средняя команда с парочкой талантливых игроков, а рынок российских тренеров ограничен – все главные кандидаты заняты клубными проектами и, похоже, не хотят марать репутацию.

Найти: тренера-иностранца.

Чтобы решить эту задачу, давайте посмотрим на тенденции последнего чемпионата Европы – какие команды с похожими вводными данными вылетели не позорно, а гордо. Это Венгрия и это Швейцария.

Обеими руководят тренеры-легионеры, которые до этого долго (или как в случае с Петковичем – очень долго) варились в конъюнктуре местного чемпионата. Трофеи в данном случае не показатель – сборная России претендует пока не на них, а на какой-то достойный внешний вид. И под такое описание подходит Андре Виллаш-Боаш, который относительно недавно глубоко познавал российскую культуру в «Зените».

Боашу всего 43, и он уже многое успел к этому возрасту – заработать репутацию в Англии и деньги в Китае. Судя по тому, что мотогонки его сейчас интересуют чуть ли не больше футбола, рутина клубных турниров ему дается сложнее. В футболе сборных интенсивность событий меньше, и Андре сможет работать без стрессов и выгораний. Он уже признавался в интервью, что должность тренера сборной могла бы его заинтересовать – с учетом опыта работы с Александром Дюковым, этот кандидат точно находится высоко в виш-листе РФС.

Данил Тармасинов (автор)

Кандидат: Сергей Семак

Сергей Семак и Александр Медведев с Суперкубком России Фото: Getty Images

Российский футбольный союз, конечно же, выберет Сергея Семака – простите, для кого это удар. Пример двух финалистов Евро-2020 – Гарета Саутгейта и Роберто Манчини – показывает, что на международном уровне необязательно удивлять тактических гиков выстроенной позиционной атакой. В сборных скиллы исполнителей решают сильнее, чем в клубном сезоне, поэтому главным тренерам достаточно не ссориться со звездами и грамотно менеджерить штаб с ростером.

Боссам РФС будет проще продать повыше кандидатуру Семака, чем Йоахима Лёва, Доменико Тедеско или даже Курбана Бердыева. У Сергея три чемпионства подряд, он и сам в недавнем прошлом игрок с респектом улиц (правда, за три сезона в «Зените» уважаемое «Сергей Богданович» куда-то испарилось), на 12 лет моложе Черчесова (смена поколений), уже был помощником Слуцкого в сборной (преемственность) и так далее.

Есть ощущение, что в Санкт-Петербурге Семак улетел под потолок на реактивном ранце. Набивать бесконечные фраги в РПЛ в духе «Спартака» Олега Романцева – скучно, уезжать в Европу особо некуда, регулярно занимать третьи-четвертые места в группе ЛЧ – карьерно невыгодно. Сборная – идеальный вариант, куда можно подтянуть нужных ассистентов и откуда комфортно следить за питерским ресторанчиком. И откуда еще в русском газпромовском футболе брать тренера главной команды, как не у чемпиона газпромовской лиги.

Артем Буторин (редактор футбольного раздела)

Кандидат: Доменико Тедеско

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Доменико – идеальный вариант для сборной, которая максимально похожа на «Спартак».

Во-первых, это огромное давление и мнение миллионов фанатов. После победы ты король, после поражения – вся страна считает твою зарплату. Тедеско не просто выжил в «Спартаке», а стал своим. Он один из горстки тренеров, кто покинул «Открытие Арену» по собственному желанию, а не получил пня под зад.

Во-вторых, ростер сборной такой же слабенький, как у красно-белых. Есть локальные звезды, но в целом – серость. То, что с таким составом Тедди вывел «Спартак» в ЛЧ, говорит о классе – немец умеет выжимать максимум и раскрывать сильные стороны игроков в короткие сроки.

В-третьих, сборная России без эмоции – максимально ненужная команда. Когда она не дает результата и безвольно страдает (как на Евро), болеть начинают против нее. Тут Тедеско идеален: в эмоциональном плане он затмил даже кумира сектантов Массимо Карреру и выводил из себя соперников. Где надо – отвлекал внимание, где-то – взвинчивал команду. Когда в сборной есть эмоции, инфошум вокруг нее преображается.

В-четвертых, Доменико отлично знаком с РПЛ (95% игроков сборной играет там) и не потратит время на адаптацию. У него есть базовая схема, которую часто использовали при Черчесове, а еще свежие идеи – то, чего не хватило Станиславу в последние месяцы.

В-пятых, Тедеско максимально грамотно работает на пресс-конференциях: знает, как снять давление и где стоит быть предельно честным. От него вряд ли проскочат раздражающие фразы про войско, госдолжность или вычеркнутое из словаря слово. Доменико умеет строить отношения с журналистами и футболистами: никто не покинет команду из-за поста в инстаграме.

По информации «СЭ», Тедеско готов рассмотреть вариант с РФС. Иностранец со знанием тактики и русского языка точно даст команде больше, чем засидевшийся госнаемник.

Сурен Аванесьян (автор)

Кандидат: Курбан Бердыев

Курбан Бердыев Фото: Getty Images

Сборная России оказалась в страннейшем положении: болельщики требуют яркой игры, душа – результата и выхода на ЧМ-2022, мозг – глобальных перемен в системе. Найти тренера, который проработал бы каждое из этих направлений, трудно. Самым реалистичным кажется вариант с системным коучем, который аккуратно подведет команду к ближайшему крупному турниру, освежит штаб и успокоит ситуацию.

Курбан Бердыев исполнит эту роль лучше конкурентов. Во-первых, это тренер с необычным флером для пост-советского пространства: коуча помнят по победам с «Рубином» и за достижения с «Ростовом», доверие такому спецу будет казаться оправданным. Во-вторых, туркмен точно выступит за системный подход, каким бы ни был перерыв в работе. Кстати, во время паузы главный российский тактик нулевых точечно интересовался детско-юношеским футболом – может, это и на системе скажется.

Бердыев хочет влияния, а его штаб уже на пенсии? Да, и в этом преимущество – Курбан Бекиевич сможет набрать и обучить молодых помощников. В его почти легендарной позиции не хватает только такого, национального, наследия.

Руслан Хрипун (старший редактор)

Кандидат: Владимир Петкович

Владимир Петкович, Швейцария – Италия, Евро-2020 Фото: Getty Images

После сенсационной победы над Францией капитан швейцарцев Гранит Джака отдал награду MVP матча тренеру. «Мы и раньше доказывали, что умеем играть, но Петкович много работал с нашим менталитетом. Думаю, именно психологически мы добились наибольшего прогресса. Он сблизил нас и сделал командой», – объяснил Джака.

За умение налаживать отличный микроклимат в любой команде боснийца прозвали Доктор. Петкович говорит на шести языках: сербохорватском, французском, итальянском, немецком, английском и испанском. Тренер находит подход к любому игроку, может запросто приехать домой или поинтересоваться здоровьем мамы. Он отличный мотиватор, тактик и просто неравнодушный человек. Такой без проблем влезет в голову Дзюбе или другому сложному русскому футболисту и заставит работать.

В начале тренерской карьеры он совмещал основную работу с делами в швейцарском подразделении благотворительной организации Caritas. Владимир помогал мигрантам и людям, которые оказались в сложной ситуации – потеряли дом, работу или попали в зависимость от наркотиков или алкоголя. Он продавал книги, мебель и одежду, а полученные деньги отдавал нуждающимся. Кэш – точно не про этого тренера, поэтому скандалов с зарплатой и неустойкой не возникнет. В сборной Швейцарии он вкалывал за 1,3 млн евро в год – это в два раза меньше, чем у Стаса.

Со сборной России работали топовые тренеры с огромной зарплатой и статусом, что оказывало дополнительное давление как на спеца, так и игроков. С Петковичем такого не будет – он из тех, кто получает удовольствие от процесса и не зациклен на результате. Он знает, что если все делать правильно и с полной самоотдачей, то результат сам тебя найдет. Как на Евро-2020, где Швейцария Петковича вылетела от Испании в 1/4 финала лишь по пенальти.

Павел Городницкий (автор)

Кандидат: Крис Коулмэн

Крис Коулмэн Фото: Getty Images

Мой вариант актуален строго для идеального мира: сейчас уже очевидно, что с Крисом даже не свяжутся, потому что есть удобный и знакомый АВБ. Но если представить, что Александр Дюков поручил бы ресерч мне, я бы до последнего топил только за Коулмэна.

Немножечко ликбеза для тех, кто забыл: в 2016 году харизматичный Крис уничтожил сборную России, а потом грохнул Бельгию в четвертьфинале и подкинул Уэльс в четверку лучших команд Евро. Понятно, что у валлийца были парни типа Гарета Бэйла, Джо Аллена и Аарона Рэмзи, но кадрово та группировка мало чем отличалась от Уэльса-2021. Все решали физика, страсть и самоотдача.

Да, после эпичного Евро Крис пролетел мимо ЧМ в России, но валлийцам сильно не повезло в отборе – тот же Бэйл многовато болел и долго набирал форму. Самое главное, что за Уэльс никогда не было стыдно, ведь Коулмэн не позволял сборной рассыпаться.

Так вот: когда мы говорим о России, мегаважен успешный опыт работы со средней командой. Такой опыт был, к примеру, у Гуса Хиддинка, которого еще до контракта с РФС канонизировали в Южной Корее и Австралии. Логично, что голландец сработался даже с Романом Адамовым, а футболисты признавались, что впервые в жизни поверили в себя. Коулмэн мог бы стать таким же миссионером для России.

Я специально следил за Крисом, когда он работал в Уэльсе, и знаю: его философия мало чем отличается от подхода Гуса. Он тоже умеет зарядить, встряхнуть и сделать так, чтобы Россия никогда не выглядела настолько беспомощной и равнодушной, как в конце игры с Данией.

В общем, жаль, что Дюков едва ли пригласит Коулмэна. Из свободных и не слишком древних тренеров он точно подошел бы нам лучше всех.

КОГО ХОТИТЕ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ? Виллаш-Боаша Семака Тедеско Бердыева Петковича Коулмэна Другого русского тренера Другого иностранца

Евро-2020 Тедеско готов возглавить сборную России после Черчесова («СЭ») 04/07/2021 В 10:11