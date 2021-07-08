Бьорн Кёйперс получил назначение на финал Евро-2020, который пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли». Помогать голландцу в матче Англия – Италия будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра, резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде, видеоассистентом – немец Бастиан Данкерт.

На Евро-2020 Кёйперс отработал две встречи группового этапа: Дания – Бельгия (1:2) и Словакия – Испания (0:5). Еще он отсудил четвертьфинал между Чехией и Данией (1:2).

Финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало – в 22:00 (мск).

48-летний Кёйперс отработал на девяти матчах ЛЧ-2020/21.

Бьорн был главным арбитром шести финалов под эгидой УЕФА. Последним крупным назначением был финал ЛЕ-2018 между «Марселем» и «Атлетико».

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