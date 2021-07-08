8 июля РФС отправил в отставку Станислава Черчесова и сгенерировал массу слухов в медиа. Одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной России называется Андре Виллаш-Боаш.

Как сообщает «РБ Спорт» , один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с португальским тренером. Правда, все отрицает агент коуча Карлуш Гонсалвеш.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят как рекордсмена.

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У сборной России есть тренер (разговор был до увольнения Черчесова – Eurosport). Кстати, это человек, которого Андре очень уважает, потому что он был одним из первых российских тренеров, которые поздравили его, когда он стал чемпионом России», – сказал Гонсалвеш «СЭ»

Инсайдеры РБК уточняют, что у РФС нет средств на контракты дорогих спецов – Виллаш-Боаша и Йоахима Лёва: «Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные. С Боашем и Лёвом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет».

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Виллаш-Боаш работал в России с 2014-го по 2016-й. Вместе с «Зенитом» он выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

43-летний коуч работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Шанхай СИПГ» и «Марселе», который он покинул 1 февраля 2021 года из-за несогласия с политикой руководства.

За карьеру Андре завоевал семь трофеев, включая Лигу Европы-2010/11.

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