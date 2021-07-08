За пять лет в сборной Станислав Черчесов преодолел путь от объекта ненависти до героя нации, и обратно. Сын Салама сходил в грандиозный поход, поучаствовал в нескольких войнах и вернулся из четвертьфинала чемпионата мира с трофеем – то ли кольцом всевластия, то ли нимбом, то ли членским билетом Политбюро. Этот трофей должен был толкнуть сборную к развитию, но лишь превратил отважного полурослика в токсичного Голлума.

Персонаж Толкина одиноко жил в пещере и питался сырой рыбой. А в современном Мордоре Станислав Саламович пользуется поддержкой политической элиты, называет себя солдатом, полевым командиром и государственным деятелем. Удивительно, но он прав.

Ведь не может вопрос о смене обычного тренера вызывать столько паники, будто речь идет о выборах лидера государства. «Если не он, то кто?» – так звучал главный довод в защиту Черчесова. «Обновления – одно, расправы – другое, на чемпионат мира – третье. Если [хотим] на чемпионат мира, то нынешний тренерский штаб нужно оставить», – призывал не раскачивать лодку член технического комитета РФС Михаил Гершкович, будто это само по себе гарантирует выход на ЧМ. Перед этим техком признал работу Черчесова неудовлетворительной, но выразил доверие тренеру, что уровнем абсурда напомнило мем от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной про отрицательный рост ВВП. Старейшины росфутбола забыли только пригрозить болельщикам возвращением в 90-е и вторжением НАТО в случае увольнения Черчесова.

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Станислав Черчесов получает награду Фото: Getty Images

Станислава Саламовича приняли в государственные деятели сами чиновники. «Отчасти все тренеры – государственные деятели. Все-таки у игры миллионы болельщиков, а футбол – спорт номер один», – объяснил депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев.

А его коллега Ирина Роднина удачно применила политический мем о хорошем царе и плохих боярах: «Вы можете поменять тренера, но команду-то вы не поменяете. Разве есть игроки лучше? Нет. Причем тут тренер, если нет футболистов?»

Даже сам Черчесов свалил на крепостных поражение 0:5 от Сербии – худшего результата России за 16 лет. «Этому золотому активу [Миранчуки и Чалов] пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл, и вот, я сижу перед вами, а они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива. Мне лучше бездарный Заболотный – пускай он на меня не обидится, потому что его так [называют журналисты], я-то его бездарным не называю, – нежели талантливый Чалов, который ничего не делает».

Станислав Черчесов уезжает Фото: Getty Images

Сама ситуация, когда большой руководитель не уходит после провальной работы, а занимается поиском оправданий и причин, абсурдна для всего мира, кроме России. Франк де Бур моментально подал в отставку после вылета Нидерландов. «Давайте немножко успокоимся. В отставку подавать или нет – мы спокойно решим. На этом остановимся. На сегодняшний день у меня мысли: как первого числа обыграть Хорватию», – гасил Черчесов протестную активность болельщиков и журналистов.

Станислав Саламович затягивал время, а сам, как признанный коллегами государственный деятель, искусно находил внешних врагов. Например, в поражении от Дании он обвинил Данию. «Уж не знаю, кто нас обыграл в матче с Данией – футболисты или датские трибуны, их нация? Наших болельщиков туда не пустили», – пожаловался коуч. При этом после матча с Данией на вопрос о том, сказалось ли давление трибун без русских болельщиков, Артем Дзюба ответил : «Нет. Просто не может быть лучший плеймейер в команде – вратарь».

Станислав Черчесов и Владимир Путин Фото: Getty Images

Прогноз на развитие карьеры Станислава Черчесова напрашивается сам собой. 20 апреля 2021-го Станислав Саламович получил от Госдумы Почетную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу-2018» из рук председателя Вячеслава Володина. 2 июля сатирическое издание «Панорама» пошутило о том, что Черчесов возглавил предвыборный список партии «Родина». А 6 июля двукратный олимпийский чемпион по биатлону и политик Дмитрий Васильев посоветовал Черчесову идти на выборы не сразу: «Не думаю, что ему стоит идти в политику сразу после увольнения, если оно будет. Наверное, лучше будет пережить какой-то срок, как сделал Газзаев, и потом попробоваться, если будет желание. Так что если он надумает становиться депутатом, то надо будет паузу сделать лет на пять».

Пять лет Черчесова в сборной серьезно изменили всех – от футболистов и болельщиков, до журналистов и боссов росфутбола. Даже президент РФС Александр Дюков сломался: он не уволил Черчесова, а вместе с ним «принял решение о прекращении его контракта». Так что помимо очевидных плюсов от прощания со Станиславом Саламовичем есть еще один скрытый: раз незаменимого государственного тренера Черчесова так легко убрали, то на вопрос «Кто, если не он?» ответ найдется и в других случаях.

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