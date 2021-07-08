РФС еще не определился с заменой Станислава Черчесова, который покинул пост 8 июля. В медиа называются несколько фамилий: например, Андре Виллаш-Боаша, который, возможно, уже провел переговоры

По информации «Р-Спорт» , боссы РФС смотрят в сторону Германии: «На данный момент приоритетной кандидатурой на пост главного тренера является один из немецких специалистов».

Евро-2020 Виллаш-Боаш, Тедеско или Семак? Кто заменит Черчесова в сборной 4 ЧАСА НАЗАД

Ранее с должностью связывали экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, Йоахима Лёва, который покинул сборную Германии после Евро-2020, и Штефана Кунтца, возглавляющего молодежную сборную Германии. Все они немцы.

РБК сообщает, что у РФС не будет средств на дорогих тренеров вроде Лёва и Виллаш-Боаша.

КОГО ХОТИТЕ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ? Виллаш-Боаша Семака Тедеско Бердыева Петковича Коулмэна Другого русского тренера Другого иностранца

Черчесов руководил сборной России с 2016 года.

С ним команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где лишь в серии пенальти проиграла будущему вице-чемпиону сборной Хорватии, и уверенно отобралась на Евро-2020.

На чемпионате Европы Россия заняла последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Финляндию и Данию.

Евро-2008 Дебют машины Лёва и конец эры Баллака. Беда Германии на Евро-08 ВЧЕРА В 10:00