На Евро-2008 сборная Италии проиграла испанцам в четвертьфинале Евро по пенальти, а спустя четыре года команды встретились в главном матче европейского чемпионата.

Путь к финалу

В отборочном турнире итальянцы лишь дважды потеряли очки – с Северной Ирландией и Сербией. Италия пропустила два мяча и вышла с первого места в группе. На второе, кстати, залетела Эстония, которая здорово воспользовалась слабостью конкурентов, но все равно проиграла Ирландии в стыках.

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Перед финальным турниром Италия вовсе могла сняться – по крайней мере, так говорил главный тренер Чезаре Пранделли. Итальянская полиция снова подняла дела Кальчополи, под подозрение попали три игрока национальной команды: бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, а также игроки «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Джанлуиджи Буффон. Кришито отцепили от Евро, хотя вину всех троих не доказали. Доменико сильно негодовал, но, вероятно, Пранделли просто в нем не нуждался.

Первый матч группового этапа «скуадра адзурра» проводила с командой, которая через 20 дней разнесет ее в финале. Матч в группе получился бодрым и обоюдоострым – на мяч Антонио Ди Натале во втором тайме испанцы быстро ответили гениальной комбинацией Хави, Иньесты и Давида Силвы. После ассиста последнего лицом к лицу с Джанлуиджи Буффоном оказался Сеск Фабрегас – ему оставалось просто воткнуть мяч в ближний угол.

Сеск Фабрегас Фото: Getty Images

Во втором матче снова ничья – на этот раз со сборной Хорватии, которая прощалась со Славеном Биличем. Тренер уходил в московский «Локомотив» сразу после Евро. Обстрел ворот в исполнении Марио Балотелли не помогал, а вот аккуратный удар со штрафного от Андреа Пирло пришелся в самый раз – Стипе Плетикоса не вытащил из ближнего. Дотерпеть у итальянцев не вышло: Марио Манджукич за 20 минут до финального свистка подставил голову после подачи Ивана Стринича. Снова 1:1 и всего два очка в двух матчах перед решающей игрой с Ирландией.

Очередная осечка означала бы возвращение домой, поэтому Пранделли пошел на риск и сыграл против Джованни Трапаттони с другой схемой – 4-3-1-2 вместо 3-5-2. В запасе остался Балотелли, а пару форвардов составили два Антонио – Кассано и Ди Натале. Ставка сыграла: в первом тайме невысокий Кассано открыл счет после подачи Пирло с углового. На последние 15 минут Пранделли выпустил Бало – этого времени ему хватило, чтобы показать тренеру, кто тут железный игрок основы. Еще один угловой у ворот Ирландии – Марио подстроился под не самую удобную подачу Алессандро Диаманти и пробил через себя! 2:0, итальянцы в четвертьфинале.

Марио Балотелли Фото: Getty Images

Там «скуадру адзурру» ждала крепкая Англия, занявшая первое место в ровной группе с Францией, Украиной и Швецией. Команды Ходжсона и Пранделли не забили за 120 минут, а в серии пенальти англичане традиционно проиграли. На промах Рикардо Монтоливо Англия ответила звонкой перекладиной Эшли Янга и невзрачным ударом его тезки Коула, который предугадал Буффон. Италия – в полуфинале, где ее уже поджидали немцы.

После двух часов без голов много критики обрушилось на Балотелли: форварда предлагали снова задвинуть в запас и вернуть в старт Ди Натале. Пранделли не повелся – Бало вышел в старте и выдал лучший матч в жизни. Форвард открыл счет на 20-й минуте: Кассано парой движений обыграл Матса Хуммельса и Джерома Боатенга, подал в штрафную, а Марио осталось просто воткнуть головой с близкого расстояния.

Через 16 минут Балотелли сотворил историю: получив мяч от Монтоливо за спину Филиппу Ламу, Бало долго не думал и пронзил девятку ворот Мануэля Нойера, после чего устроил легендарное антипразднование, показав каменные пресс и лицо. Немцы сподобились только на гол с пенальти – сейчас такое попадание в статичную руку Федерико Бальцаретти не факт, что посчитали бы нарушением. Но девять лет назад судья не сомневался и указал на точку, а Месут Озил прошил Буффона. Толку мало – в финале все равно итальянцы.

Марио Балотелли Фото: Getty Images

Главная звезда перед Евро

Сборная Италии на Евро-2012 – команда, которая прощалась с легендарным чемпионским ореолом 2006 года. От того состава осталось лишь четыре футболиста: Буффон, Бардзальи, Де Росси и Пирло. Именно последний оставался главной звездой «скуадра адзурры». Годом ранее Маэстро перешел в «Юве» из «Милана», а перед Евро взял с бьяконери первое чемпионство. В свои 33 Пирло не выглядел пенсионером: впереди его ждали еще три скудетто, Кубок Италии, два Суперкубка страны и финал Лиги чемпионов.

Андреа Пирло Фото: Getty Images

В дебютном сезоне за «Ювентус» Андреа стал лучшим ассистентом Серии А вместе с Фабрицио Микколи, а на Евро забил один мяч и сделал две передачи, при этом каждое результативное действие полузащитника приносило Италии очки. По итогам года Пирло вошел в топ-7 номинантов на «Золотой мяч» – индивидуально у Андреа действительно вышел неплохой год.

Кто тренировал

Чезаре Пранделли Фото: Getty Images

Чезаре Пранделли – уникальный тренер. До «скуадра адзурры» он четыре года работал в «Фиорентине», после чего перешел на работу в сборную. Пранделли не взял ни одного титула ни с «Фио», ни с другими командами. Его максимум – выход в Серию А с «Вероной» и топ-4 с флорентийцами. Лиги чемпионов команду позже лишили из-за Кальчополи, поэтому большой вопрос, можно ли четвертое место записывать в резюме коучу.

Ни до, ни после 2012-го у Пранделли не было медалей ценнее, чем серебро Евро. Чезаре не хотел брать на чемпионат Балотелли так как считал, что форвард слишком импульсивен. «Мне на Евро не нужны игроки, которые на эмоциях допускают грубые нарушения и получают удаления. К тому же порой кажется, что Балотелли слишком активно сватают в сборную. В любом случае, футболисты, не способные контролировать эмоции и поведение при первых же трудностях, на чемпионат Европы не поедут», – говорил Чезаре.

Основную ставку тренер обещал делать на футболистов «Ювентуса», и даже вслух говорил, что думает о возвращении в команду Алессандро Дель Пьеро, который закончил международную карьеру в 2008-м и уже почти покинул «Юве». Тем забавнее, что в итоге именно Марио забил на турнире 50% мячей Италии, а на футболистов туринцев пришелся один гол из шести.

Как прошел финал

Последний победный турнир великая сборная Испании провела не так уверенно, как Евро-2008 и ЧМ-2010. Споткнувшись на Италии в первом матче группы, «красная фурия» снесла Ирландию и с минимальным счетом обыграла хорватов. В плей-офф испанцы прибили Францию и не без везения прошли португальцев. Сборная Италии не была фаворитом в финале, но мало кто мог предположить, что Испания устроит такое уничтожение. Команда Висенте Дель Боске давила с самого начала матча, поэтому мяч головой Давида Силвы не стал неожиданностью. Не все потеряно, но вынужденная замена Джорджо Кьеллини усугубила положение итальянцев.

Гол Давида Силвы Фото: Getty Images

Угрозы Италии не таили реальной опасности, а испанцы ответили вторым голом уже к концу первого тайма. Хави вывел Жорди Альбу один на один с Буффоном – на этом игру можно было заканчивать. Футболистам сборной Италии не хватало хладнокровия при завершении атак: мяч после их ударов примагничивался к защитникам испанцев. Во втором тайме вместо Кассано вышел Ди Натале, но стало только хуже: легенда «Удинезе» несколько раз бил прямо в Касильяса и запарывал реальные шансы сократить разрыв в счете.

Похоронил Италию Фернандо Торрес – на 84-й минуте Эль Ниньо получил мяч от Хави и забил во втором финале Евро подряд. Спустя четыре минуты Испания совсем унизила соперника, а Нандо оформил ассист на Хуана Мату, которому оставалось просто воткнуть мяч в пустые ворота.

Итальянцы не стеснялись слез. Балотелли, Пирло, Бонуччи и другие лидеры «скуадра адзурры» аплодировали болельщикам, приехавшим в Киев поддержать команду. А испанцы прыгали и улыбались, еще не подозревая, что через два года они не выйдут из группы на чемпионате мира в ЮАР.

Андреа Пирло Фото: Getty Images

Кто стал звездой

В той сборной Италии не было более неоднозначного футболиста, чем Балотелли. Перед Евро он уже считался звездой, но на момент турнира Бало еще не исполнилось 22, и полностью форвард свой потенциал точно не реализовал. Как оказалось, и не реализует, но в Польше и Украине СуперМарио показал, что умеет не только попадать в скандалы. Балотелли транжирил уйму моментов, но в самый ответственный момент собирался и забивал, хотя в него не верил даже главный тренер.

Марио Балотелли Фото: Getty Images

Перед Евро Бало в лучших традициях BLM грозился убить того, кто кинет в него банан. Форвард успешно спровоцировал болельщиков сборной Хорватии – те швырнули в игрока фрукт, но Марио, естественно, всех пощадил. Форвард так расстроился, что Пранделли пришлось его менять, зато в игре с Ирландией Марио отреагировал шикарным мячом через себя. Балотелли – футболист со вздорным характером, и это загубило его карьеру. Но на пике он умел поворачивать слабости в свою пользу.

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