Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое увольнение из национальной команды. Коуч сообщил, что расстался с РФС на комфортных для организации условиях.

– Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?

– И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.

Евро-2020 Сколько получит Черчесов за разрыв контракта со сборной 19 ЧАСОВ НАЗАД

– Расстались нормально?

– Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

– Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?

– Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.

– Отпуск дома?

– Да, поеду домой, в Осетию, – приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работал с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

8 июля на внеочередном собрании РФС принято решение расстаться со Станиславом Черчесовым. Контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года.

Евро-2020 Черчесов уволен из сборной России 20 ЧАСОВ НАЗАД