Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое увольнение из национальной команды. Коуч сообщил, что расстался с РФС на комфортных для организации условиях.
– Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?
– И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.
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– Расстались нормально?
– Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.
– Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?
– Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.
– Отпуск дома?
– Да, поеду домой, в Осетию, – приводит слова Черчесова «Р-Спорт».
- Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.
- Станислав Черчесов работал с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.
- 8 июля на внеочередном собрании РФС принято решение расстаться со Станиславом Черчесовым. Контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года.
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