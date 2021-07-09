Переход датчанина Мартина Брэйтуэйта из «Леванте» в «Барселону» сам по себе стал неожиданностью в 2020 году. Еще более странным стал факт, что нападающий – один из самых состоятельных футболистов каталонцев. А после ухода Лео Месси Брэйтуэйт и вовсе главный богач в составе сине-гранатовых.

Состоятельность Брэйтуэйта связана с гениальными инвестициями: в 2017 году он вложил 718 тысяч евро в бизнес, связанный с недвижимостью, и это, безусловно, окупилось. По информации Forbes, инвестиция датчанина меньше недельного дохода Месси, который зарабатывает примерно 1,3 млн евро. Зато теперь бизнес Брэйтуэйта стоит 211 млн евро.

Брэйтуэйт и Месси Фото: Getty Images

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Дядя Мартина, Филип Майкл, написал книгу «Взлом недвижимости: как увеличить чистую прибыль в 10 раз за 18 месяцев». Он вложил миллионы в доступное жилье в исторически черных кварталах Филадельфии и Нью-Джерси. Брэйтуэйт и его дядя предлагают более широкие возможности для афроамериканцев в сфере предпринимательства и индустрии высоких технологий.

«У меня всегда была американская сторона, и я думаю, возможно, именно поэтому мой образ мышления более американский: мечтать о великом, делать удивительные вещи, ставить цели. В Дании есть удивительная система защиты людей. Всем хорошо. Никому ничего не нужно. В Америке все по-другому», – рассказывал игрок.

Мартин Брэйтуэйт Фото: Getty Images

Цель Мартина и Филипа – создать 100 тысяч новых цветных миллионеров с помощью инвестиционных стратегий. Амбициозный дуэт уже построил бизнес-инкубатор Temple 1 в Филадельфии, где предприниматели из числа национальных меньшинств могут развивать свои стартапы, получать наставничество и предлагать финансирование.

Теперь, когда контракт Месси с «Барселоной» истек, Брэйтуэйт стал самым богатым игроком «Барселоны». Может быть, уже скоро ему придется вернуться на вторую строчку, но вряд ли Мартин из-за этого расстроится.

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