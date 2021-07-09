Пока весь мир спорит, был ли пенальти на Рахиме Стерлинге, другая часть шокирована изменениями Уэйна Руни. Шрек и в юности выглядел старше своих лет, но теперь в свои 35 выглядит совсем закоренело.
Давайте посмотрим, как изменились звезды сборной Англии с Евро-2004.
Уэйн Руни
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Гений Балотелли и боль Пирло. Провал Италии на Евро-2012
Дэвид Джеймс
Дэвид Бекхэм
Уэйн Бридж
Кирон Дайер
Стивен Джеррард
Джейми Каррагер
Эшли Коул
Фрэнк Лэмпард
Майкл Оуэн
Пол Скоулз
Сол Кэмпбелл
Джон Терри
Оуэн Харгривз
Эмиль Хески
- Финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля в 22:00 (мск).
- На Евро-2004 сборная Англии дошла до четвертьфинала, где уступила Португалии.
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