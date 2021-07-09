Пока весь мир спорит, был ли пенальти на Рахиме Стерлинге, другая часть шокирована изменениями Уэйна Руни. Шрек и в юности выглядел старше своих лет, но теперь в свои 35 выглядит совсем закоренело.

Давайте посмотрим, как изменились звезды сборной Англии с Евро-2004.

Уэйн Руни

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Дэвид Джеймс

Дэвид Бекхэм

Уэйн Бридж

Кирон Дайер

Стивен Джеррард

Джейми Каррагер

Эшли Коул

Фрэнк Лэмпард

Майкл Оуэн

Пол Скоулз

Сол Кэмпбелл

Джон Терри

Оуэн Харгривз

Эмиль Хески

Финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля в 22:00 (мск).

На Евро-2004 сборная Англии дошла до четвертьфинала, где уступила Португалии.

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