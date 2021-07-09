Пока весь мир спорит, был ли пенальти на Рахиме Стерлинге, другая часть шокирована изменениями Уэйна Руни. Шрек и в юности выглядел старше своих лет, но теперь в свои 35 выглядит совсем закоренело.
Давайте посмотрим, как изменились звезды сборной Англии с Евро-2004.

Уэйн Руни

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Дэвид Джеймс

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Дэвид Бекхэм

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Уэйн Бридж

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Кирон Дайер

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Стивен Джеррард

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Джейми Каррагер

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Эшли Коул

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Фрэнк Лэмпард

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Майкл Оуэн

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Пол Скоулз

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Сол Кэмпбелл

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Джон Терри

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Оуэн Харгривз

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Эмиль Хески

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  • Финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11 июля в 22:00 (мск).
  • На Евро-2004 сборная Англии дошла до четвертьфинала, где уступила Португалии.
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