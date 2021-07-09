Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал освобождение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» – написал Дзюба в инстаграме.

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Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его годовая зарплата составляет 2,5 млн евро.

Станислав Саламович тренировал сборную с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы.

На Евро-2020 сборная под руководством Черчесова прекратила борьбу после группового этапа.

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