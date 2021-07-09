Букмекерская компания Winline точно предсказала состав участников финала Евро-2020, в котором 11 июля сойдутся Англия и Италия.

Еще в мае букмекер представил в телеэфире рекламный ролик, приуроченный Евро и посвященный продукту «Бесплатная ставка 1000 рублей». Основной посыл в ролике был связан с тем, что благодаря бесплатной ставке от Winline любой матч станет таким же решающим и ярким, как финал чемпионата. На этих словах в ролике фигурирует переполненный стадион и флаги двух стран – Англии и Италии. Именно эти команды сыграют в решающем матче Евро-2020 на «Уэмбли».

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Ранее компания Winline уже демонстрировала способности предсказателя, делая ставку на партнеров, которых в будущем ждал успех. Так в 2016-м Winline стал партнером ФК «Спартак» и по итогам сезона красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет. Зимой 2019-го букмекер заключил спонсорское соглашение с баскетбольным ЦСКА и через полгода армейцы стали победителями Евролиги. А летом 2020-го Winline стал титульным спонсором ФК «Краснодар». Уже спустя месяц «быки» впервые в истории пробились в основной турнир Лиги чемпионов.

В таких случаях в букмекерской компании Winline всегда говорят просто: «Ставка сыграла». И вот снова их ставка сыграла, уже на Евро-2020. Похоже, в Winline и правда отлично разбираются в спорте!

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