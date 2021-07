Начало 1990-х – кошмарное время для английского футбола. До создания Премьер-лиги в 1992-м Первый дивизион не обладал современным престижем и не привлекал звезд с разных континентов. Болельщиков считали монстрами после трагедий на стадионах «Эйзель», «Вэлли Пэрейд» и «Хиллсборо». Жуткий имидж хулиганов портил репутацию сборной – на «трех львов» смотрели как на пещерных людей, которые живут в отдельном мире и неспособны нормально общаться с другими. Пятилетняя дисквалификация клубов после смертельной давки в финале Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем» еще сильнее отдалила англичан от континента.

В такой мрачной обстановке национальная команда под руководством Бобби Робсона готовилась к чемпионату мира в Италии. Процесс ничем не отличался от большинства предыдущих и следующих турниров: домашние медиа клевали англичан, а звезды уделяли больше внимания вечеринкам, чем тренировкам. Премьер-министр Маргарет Тэтчер даже предложила сняться с ЧМ, чтобы не привлекать лишнего внимания к английским фанатам. Несмотря на истерию и безысходность вокруг, именно тогда пресс-атташе Футбольной ассоциации Дэвид Блумфилд решил во что бы то ни стало записать в поддержку сборной хит с участием игроков.

Футболисты сборной Англии на записи трека «World in Motion» Фото: Getty Images

Англичане традиционно выпускали песни перед крупными турнирами, но ни «This Time (We’ll Get It Right)» в 1982-м, ни «We’ve Got The Whole World At Out Feet» в 1986-м не поражали качеством и оригинальностью. Блумфилд поделился планами и опасениями со старым приятелем, владельцем звукозаписывающей компании Factory Records Тони Уилсоном. Функционер признался, что обожает New Order, которые записывались на лейбле Уилсона и выступали в принадлежавшем ему культовом манчестерском клубе Hacienda.

Менеджер пообещал договориться с музыкантами. Группа записывала альбом Republic, но с удовольствием согласилась на небольшой перерыв. Никто не воспринимал предстоящую запись гимна для сборной серьезно. Опыт подсказывал, что ничего хорошего все равно не получится и сразу после ЧМ о треке забудут. New Order были неочевидным выбором для создания футбольного хита. Во-первых, музыканты не так много знали о спорте и не следили за «тремя львами». Во-вторых, они сочетали мрачный постиндустриальный стиль 1970-х, который унаследовали у Joy Division, с навеянными наркотиками электронными экспериментами. Трудно представить стадионный хит в подобном эклектичном стиле.

Первое время после соглашения с ФА участники группы паниковали, потому что не знали, как петь о футболе. Барабанщик Стивен Моррис написал в мемуарах: «Футбольные песни в то время считались новым дном в умирающем жанре песен, основанных на отсылках к явлениям популярной культуры». Чтобы компенсировать недостаток страсти к спорту, они попросили написать текст комика Кита Аллена, известного фаната сборной. Тот с радостью согласился и создал в студии атмосферу безумного веселья.

«Он вел себя как ураган, – рассказал басист Питер Хук. – Мы считали себя дикарями, но на его фоне выглядели котятами! Он добавил хаоса в хорошем смысле, получилось идеальное сочетание». Музыканты были в восторге от работы Аллена, хотя по требованию лейбла строчку «E is for the England / England starts with an E» пришлось заменить на «We’re playing for England / They're playing for England» из-за возможных ассоциаций с экстази.

Футболисты сборной Англии на записи трека «World in Motion» Фото: Getty Images

Авторы гимна впервые не использовали неловкие и заштампованные спортивные каламбуры, а призыв «Выражай себя, создавай пространство, не сдавайся» можно было отнести не только к футболу, но и к обычной жизни. Другие слова идеально подходили и для электронного рейва в ночном клубе, и для переполненной арены «Сант-Элия» в Кальяри: «Любовь приводит мир в движение, и я не могу поверить, что это правда». Тони Уилсон предвкушал триумф: он чувствовал, что этот футбольный хит полюбят даже никогда не бывавшие на стадионе англичане.

К записи получившего название «World in Motion» («Мир в движении») трека привлекли футболистов, но откликнулись лишь шестеро. В студию приехали Пол Гаскойн, Джон Барнс, Дес Уокер, Питер Бирдсли, Стив Макмахон и Крис Уоддл. Остальные настолько разочаровались в гимнах сборной после ЧМ-1986, что предпочли провести вечер в пабе, а не позориться перед микрофонами. «Мы не ожидали, что будем петь с New Order, – вспомнил Барнс. – Думали, что придем и прокричим одну строчку. Потом мы увидели ребят и спросили: «А вы что здесь делаете?»

Участники не знали, чего ожидать, и не возлагали на запись особых надежд, но именно расслабленное состояние позволило практически случайно создать шедевр. Главный тусовщик сборной Гаскойн за первые 15 минут выпил три бутылки шампанского из горла, перепутал микшерный пульт с органом и предположил, что студия – это на самом деле космический корабль. Несмотря на веселье и неразбериху, весь процесс занял не больше часа.

За это время футболисты успели поспорить, кто будет исполнять рэп-вставку посреди трека. Первым попробовал Гаскойн, но остальные ни слова не поняли из-за чудовищного акцента. Тогда ответственная роль досталась Барнсу, который обожал хип-хоп. «Сказать, что он справился, будет ужасным приуменьшением, – заверил Хук. – Он пришел и взял ситуацию под контроль. С ним был приятель из Австралии. Втроем с Китом Алленом они быстро набросали текст для рэп-отрезка, а потом Джон записал его почти за несколько секунд».

Футболисты уехали из студии сразу после окончания записи, чтобы не пропустить открытие магазина одежды Topman в Мидлсбро. Они настолько спешили, что даже не до конца исполнили партию для бэк-вокала. Музыкантам пришлось самим доводить трек до совершенства, но они справились. Оставалось только снять несколько кадров со всей командой для клипа. Из членов группы только Хук отправился на базу сборной, где футболисты готовились к товарищескому матчу против Бразилии. Робсон отчитал басиста за то, что тот отвлекает его накануне важной игры, но все-таки собрал игроков. Единственная проблема заключалась в том, что Барнс отсутствовал из-за травмы, а без него фрагмент с рэпом не имел никакого смысла. Режиссер клипа Филипп Шоттон приехал к футболисту в Ливерпуль и снял отрезок на пустом поле. Артистизм Барнса, которому подыграл Кит Аллен, придал клипу особое очарование. Зрители и слушатели понимали, что авторы не пытались сделать хит, но благодаря их непосредственности «World in Motion» оккупировал первые места чартов.

«До этого все треки, в которых я участвовал со сборной или с «Ливерпулем» дебютировали в хит-парадах на восьмом месте, а затем откатывались до 65-го», – сказал Барнс. Гимн вышел 21 мая 1990-го, а уже 11 июня Англия провела первый матч группового этапа против Ирландии. Неожиданно «World in Motion» объединил не только болельщиков, но и футболистов. Впервые за долгие годы «три льва» напоминали настоящую команду, а песня New Order выступала неизменным саундтреком их успехов. Четырех очков хватило, чтобы выбраться в плей-офф с первого места. В 1/8 англичане разобрались с Бельгией благодаря единственному голу Дэвида Платта на 119-й минуте, а в четвертьфинале оборвали сенсационный поход Камеруна Валерия Непомнящего (3:2).

Пол Гаскойн, Англия – Камерун Фото: Getty Images

«Сборная прибыла в Италию, окруженная враждебностью, горечью и обидой, – объяснил автор книги о ЧМ-1990 «Все выложились по полной» Пит Дэвис. – Их стиль называли неуклюжим, примитивным и средневековым. В то время миллионы людей покупали The Sun и The Mirror. Таблоиды воевали между собой и раздували любую мелочь до космических масштабов. Футболистов бесило, как их представляли журналисты». На турнире ситуация полностью изменилась. «После первого матча нам советовали отправляться домой, – ухмылялся Робсон после победы над Камеруном. – Теперь у нас дома люди танцуют на улицах».

Линекер и Гаскойн тащили в атаке, Пирс, Уокер и Бутчер перекрывали подходы к штрафной. Однако успех сборной не ограничивался исключительно победами. Англичане впервые не производили впечатления снобов, а страна не разрывалась на части из-за споров об имидже игроков и сплетен в таблоидах. Болельщики восхищались искренними и обаятельными футболистами, а те отплатили за доверие и добрались до полуфинала. В 1/2 «три льва» драматично проиграли ФРГ по пенальти, а в битве за третье место уступили хозяевам турнира, но отношение к сборной все равно изменилось. Теперь ее считали искренней и человечной.

«В то время футбола боялись, но ЧМ-1990 снял напряжение, – рассказал режиссер Шоттон. – Дело не только в клипе, а еще и в слезах Гаскойна после вылета, да и вообще во всем выступлении сборной, но мы тоже поучаствовали в создании хорошей атмосферы». Слова о мире в движении оказались пророческими – песня символизировала превращение английского футбола в глобальный бренд. Буквально через несколько лет семьи с маленькими детьми сменили хулиганов на стадионах, топ-клубы открыли для себя иностранных талантов, а Первый дивизион превратился в богатую и гламурную Премьер-лигу.

Сборная Англии вернулась с ЧМ-1990 Фото: Getty Images

«Турнир в Италии во многом выступил поворотным моментом, – признался Пит Дэвис. – Он изменил отношение английских фанатов к футболу. Газза оказался настоящим откровением. Его слезы после поражения от Германии вернули нам страсть. Игра стала более человечной, мы снова наслаждались футболом, испытывали радость, а не стыд».

Без «World in Motion» едва ли появилась бы песня «Three Lions», которая выразила боль и разочарование англичан от долгих лет без трофеев. «Этот трек выступил предшественником всех перемен к лучшему в нашем футболе за последние 30 лет», – уверен агент и один из организаторов Премьер-лиги Джон Смит. Летом 1990-го англичане поверили, что способны не только маячить на втором плане, пока итальянцы, немцы и аргентинцы делят трофеи. Спустя 31 год после выхода хита New Order Англия все-таки подобралась к трофею. Мир снова пришел в движение.

