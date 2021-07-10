Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Был бы сильный ход, если бы Черчесов ушел в прямом эфире. Это бы сильно сбавило градус ненависти – человек понял, что его здесь не любят и не хотят, и не может ничего сделать. Он сослался на то, что ему нужно с кем-то поговорит, как будто до этого не было каких-то разговоров. Хотя я четко помню , что президент РФС четко озвучил задачей выход из группы. Зачем встречаться, когда задача не выполнена?

Если бы Черчесов сыграл на опережение и ушел, например, как Франк де Бур, которому просто показали строку в контракте: не выполнил задачу, не вышел в 1/4. Де Бур сказал: «Окей, я не вышел, я ухожу, дальше вы принимаете решение, оставить меня или нет». Если бы Станислав Саламович сделал этот ход, то приобрел бы обратно 30% своих людей, которые за него бы стояли.

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Сейчас я пообщался с людьми и не слышал ни одного разочарованного голоса. При том что я общался с людьми внутри футбола, которые понимают, что пришедший тренер выведет нас на глобально лучший уровень, что мы начнем играть, как Англия или Бельгия.

Я скажу свое мнение. Наверное, такие вещи нельзя вслух говорить.

Судя по тому, как это произошло (конечно, мы с тобой никогда этого не узнаем, правду нам не скажут), – у меня такое впечатление, что раздался звонок из Кремля: надо делать это срочно. Потому что это было сделано, как будто поступила команда сделать.

Это не сделано в духе российского принятия решений – чтобы провести еще десять референдумов, три техкома собрать, комитет по этике на всякий случай, чтобы грамотная формулировка была.

Это было сделано как по приказу. По всей видимости, очень сверху раздался такой звонок», – заявил Гурцкая в интервью инсайдеру «РБ Спорт» Сергею Егорову.

Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России 8 июля после провала на чемпионате Европы-2020.

Черчесов вывел национальную команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.

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