Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич передал мнение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого о новом коуче сборной России.

«Всегда умиляют заголовки «Карпин и Слуцкий отказались возглавить сборную». Все сайты публикуют эти новости, а, видимо, у самих тренеров не спросили: «А предлагали ли?»

Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент Шоу», и на вопрос «Вы действительно отказались», он сходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было». Вот и все. Кто придумывает эти новости?

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Я у него спросил: российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант. Посмотрим», – написал Генич в телеграм-канале.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года и оставил должность после вылета национальной команды с чемпионата Европы-2020.

Среди русских кандидатов на пост Черчесова медиа называли фамилии Леонида Слуцкого, Валерия Карпина и Сергея Семака.

Иностранные претенденты, по данным отечественных медиа, – Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш, Доменико Тедеско и Штефан Кунц.

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