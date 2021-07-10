11 июля Италия и Англия определят сильнейшую сборную Старого света. Формально принимающей стороной станет «скуадра адзурра», однако единственное преимущество итальянцев кроется в том, что они могут вдруг одеться в белые майки и лишить привычных цветов соперника. В остальном хозяин финала на «Уэмбли» очевиден. Да и фактически всего Евро-2020: «три льва» не только просидели в Лондоне весь групповой этап, но и даже стали единственной сборной, которая сыграла дома матч 1/8 финала.

Впрочем, до экстра-тайма с Данией заслуженность продвижения команды Гарета Саутгейта по сетке оспаривалось только ярыми поборниками красивого футбола. Но на 102-й минуте произошло то самое падение Рахима Стерлинга в штрафной, всколыхнувшее мир. Не только простые болельщики заподозрили, что решение Дэнни Маккели не было судейской ошибкой, а больше всех забеспокоились в стране, чья сборная будет противостоять Англии в финале.

Вскоре после скандальной развязки главное спортивное издание Апеннин La Gazzetta dello Sport выпустило полный теорий заговора материал «Осторожно, Италия: Англия в финале благодаря курсу (политическому)». Миланцы пишут об особой любви УЕФА к Борису Джонсону. Когда в апреле крупнейшие клубы Европы объявили о создании Суперлиги, премьер-министр Великобритании в первых рядах сражался с новым проектом и пообещал рассмотреть любые меры по его предотвращению. Бунт был подавлен в считанные дни, а Джонсон якобы стал спасителем европейского футбола в глазах УЕФА. В том числе и по этой причине Европейский футбольный союз проигнорировал замечания других стран и ВОЗ об ужасной эпидемиологической ситуации в Британии и не перенес решающие матчи Евро в более безопасный город.

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Борис Джонсон с женой на полуфинале Евро-2020 Англия – Дания Фото: Getty Images

Пенальти после фола Йоакима Меле на Стерлинге, решивший исход второго полуфинала, стал идеальным аргументом в пользу заговора: «Не стоит удивляться, что на чемпионате Европы, организованном для Англии, такой щедрый пенальти отправляет команду Гарета Саутгейта в первый за 55 лет финал… Между Англией и титулом на домашнем турнире стоит теперь Италия, и стороны обеспокоены: «адзурра» им кажется командой-загадкой. Манчини должен держать в уме две вещи: состояние соперника и направление политического курса».

Статья вызвала такой ажиотаж, что просуществовала всего сутки и уже 9 июля ее заменил текст с посылом: «Нас ждет великолепный финал, не нужно его отравлять подозрениями, страхами и опасением заговоров». Но к моменту такого разворота на 180 градусов вброс миланцев уже радостно подхватили другие медиа. Il Tempo в материале с заголовком «УЕФА сделает так, чтобы Англия победила, пенальти против Дании дает начало еврозаговору» повторил основные тезисы GdS, а заодно привел мнения болельщиков «скуадры адзурры». «Чеферин вручит приз англичанам за эффектный снос Суперлиги», – таков общий ход мыслей тиффози.

«Евро-2020 предназначен для победы Англии. Финал на «Уэмбли», несмотря на распространяющийся вариант «Дельта». Шесть сестер Суперлиги (столько клубов Англии первоначально подписалось на проект – Eurosport) были вынуждены отступить. Кто знает, что Чеферин наобещал Джонсону. Мне жаль, что расплачиваться будет сборная Манчини».

Чуть раньше, перед полуфиналом Италия – Испания, в крестовый поход против футбольных чиновников выступила еще одна миланская газета, Il Fogliо. Под критику попали Чеферин и соотечественник журналистов, председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Изданию показался неадекватным выбор арбитров на решающие матчи. Феликс Брых, «немецкий пенсионер скромного уровня», отсудил ранее четыре встречи и получил от итальянцев плохую оценку за 1/8 финала Бельгия – Португалия. Отработавший же на втором полуфинале (со скандалом, как теперь известно), Дэнни Маккели – единственный арбитр, которому на Евро открыто прилетело от Розетти. Речь о проигнорированной игре рукой турецкого защитника Зеки Джелика в матче открытия.

Финал достался соотечественнику Маккели Бьорну Кёйперсу. Всего немцы и голландцы отсудили 8 матчей плей-офф, что намекает на прогиб судейского комитета под влиятельные футбольные ассоциации Германии и Нидерландов. На действительно же лучшего, по мнению Il Foglio, арбитра турнира Джюнейта Чакыра давно точит зубы лично Чеферин: еще в 2019-м глава УЕФА раскритиковал Чакыра за неназначенный пенальти в квалификации Евро-2020 Словения – Австрия (0:1), хотя судейский комитет признал правоту турецкого рефери.

«В соцсетях распространяется хэштег #CeferinOut, но сейчас всеобщая надежда заключается в том, что на финал был назначен судья, способный выдержать напряжение такого матча, как Италия – Англия, и обойтись без якобы благоволения «домашней команде», – подытожила опасения итальянцев il Giornale.

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