Осенью 2019-го игроки сборной Италии посетили детскую больницу в Риме и вручили подарки юным пациентам. «Ческо, идем, опоздаем на ужин», – позвал Ачерби помощник главного тренера Джанлука Виалли. Вместо ответа защитник «Лацио» махнул рукой и отказался уходить, пока не проведет время с каждым ребенком. В тот вечер он остался голодным, но счастливым, ведь как никто другой понимает, что чувствуют сражающиеся с раком. Ачерби побеждал страшную болезнь дважды.

«Доктор, я смогу иметь детей?» – таким был первый вопрос Ческо, после того как летом 2013-го он почувствовал себя плохо на тренировке. Вскоре парню поставили страшный диагноз – рак яичек. Врач убедил, что у футболиста начальная стадия, и он может не волноваться. На следующее утро после операции Ачерби чувствовал себя полуживым и узнал, что хирургам пришлось принять радикальное решение и ампутировать одно яичко. «Пусть они и отняли у тебя мяч, но главное, что ты по-прежнему в игре», – пытался шутить агент футболиста Андреа Каттоли.

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Ческо вернулся на поле спустя всего два месяца. Несмотря на быстрое физическое восстановление, он чувствовал себя разбитым и несчастным – его девушка Валерия разорвала помолвку. Самое печальное, что защитник знал настоящую причину расставания, и это не болезнь, а его образ жизни. После перехода в «Милан» в 2012 году и приглашения в сборную Италии Ачерби слишком долго праздновал и увлекся. Вратарь «россонери» Кристиан Аббьяти даже дал ему прозвище Псих за частые походы в ночные клубы и пьяные гонки на автомобиле.

Футболист понимал, что убивает себя и деградирует, но не мог остановиться – единственного человека, способного оказать на него влияние, Ческо потерял в 2011-м. «Надеюсь, я не умру до того, как ты дебютируешь в Серии А», – часто повторял его отец Роберто. Он страдал от порока сердца и умер в 50 лет, но все же успел – 20 ноября 2011 года 23-летний Ческо провел первый матч за «Кьево» в высшем дивизионе Италии. Роберто не стало спустя месяц, и это сильно подкосило игрока.

В детстве Ачерби злился на своего дотошного папу. «Вставай пораньше, не ленись, играй жестче, двигайся, думай!» – по 100 раз в день бубнил Роберто. Он доставал не только сына, но и тренеров его детской команды сначала в «Брешиа», а потом в «Павии». «Если бы не папа, то я бы наверняка застрял где-нибудь в Серии С и спился к чертям. Меня доставала его опека и навязчивость, но именно папа был моим ледоколом. Его смерть стала огромным ударом», – сокрушался Ческо.

Франческо Ачерби в футболке «Милана» Фото: Getty Images

Радость от трансфера в «Милан» и дебюта в «скуадре адзурре» не заглушила горе – Ачерби много пил в ночных клубах и скатился в «Сассуоло». Там-то его и прибил страшный диагноз. После операции врач сказал, что риск рецидива составляет 2%, поэтому постепенно Ачерби снова позволил себе алкоголь и тусовки до утра. Вполне вероятно, что все так бы и осталось, если не положительная допинг-проба футболиста в декабре 2013-го на наличие хорионического гонадотропина. Этот гормон стимулирует выработку тестостерона, поэтому приравнивается к допингу.

Игрока дисквалифицировали, но вскоре выяснилось, что гонадотропин проявляется при рецидиве рака. На этот раз Ачерби понадобилось четыре цикла химиотерапии – он потерял волосы, аппетит, а боль была такой адской, что он не хотел никого видеть и целый день смотрел любимый сериал «Доктор Хаус». Ческо чуть приободрился и пришел в себя после звонка от знаменитого форварда «Милана» Джорджа Веа, чьими плакатами были обклеены стены в его детской комнате. Звонок организовал агент футболиста.

«Я очень хорошо запомнил период с 7 января по 14 марта 2014 года. Это было словно путешествием в параллельный мир, мир боли и смелости. Вход туда ближе, чем мы думаем. Однажды я проснулся и предельно четко осознал свои ошибки. Это был словно щелчок пальцами, после которого выходишь из оцепенения. После смерти отца во время моих выступлений за «Милан» я пал очень низко. Я будто забыл, зачем играю и как вообще играть. Я начал выпивать и, поверьте, был готов пить что угодно. Это может показаться кошмарным парадоксом, но рак спас меня. У меня появилось нечто, с чем нужно бороться. Я заново начал жизнь и увидел мир, о котором совсем забыл», – признался футболист.

После выхода из клиники Ачерби посещал психотерапевта, который помог принять утрату отца и двигаться дальше. С тех пор Ческо носит под джерси майку с надписью «Ciao papa», подаренную вратарем Стефано Соррентино. Защитник получил ее вскоре после смерти отца, но теперь она имеет для него более глубокий смысл – он знает, что мечты Роберто не ограничивались игрой в Серии А, и это помогает Ачерби совершенствоваться.

Никакой выпивки, загулов и превышений скорости на автомобиле, за что футболиста в первый раз лишили прав еще в 18 лет. Ачерби увлекся правильным питанием, привел тело в порядок и в 2015 году чуть не побил рекорд Хавьера Дзанетти по матчам подряд в высшем дивизионе Италии. Серию из 148 игр прервало удаление в матче с «Эмполи» – не хватило 14 матчей, чтобы превзойти легендарного капитана «Интера».

Франческо Ачерби на Евро-2020 Фото: Getty Images

За неуступчивость на поле, самоотверженность и смелость в борьбе с болезнью Ачерби получил новое прозвище – Лев. Два года назад он сделал татуировку на груди с этим животным, а аватарку Ческо в инстаграме украшает фотография с маленьким мальчиком Элиа, который не смог победить рак. «Он умер в бою, как настоящий лев», – считает футболист, для которого теперь каждый день – битва не только за себя, но и за тех, кого страшная болезнь лишила этой возможности. Один день в неделю игрок посещает римские хосписы и помогает больным. «Благодаря им я вижу жизнь под правильным углом», – убежден Ческо.

В 2018-м ежедневная работа над собой помогла защитнику перейти в «Лацио» и вернуться в сборную – Роберто Манчини взял игрока на Евро-2020. Ачерби провел на турнире три матча и выдал ассист на Маттео Пессину в дополнительное время матча 1/8 финала с Австрией (2:1). Победа над Англией в финале могла бы стать вершиной, о которой Роберто Ачерби не мог даже мечтать.

Больше всех за Ческо переживает его девушка Клаудия, с которой футболист познакомился два года назад. 33-летний Ачерби играет ради нее и крохотного человечка, которого возлюбленная носит под сердцем. В августе защитник впервые станет папой, и уже известно, что это будет мальчик. Прошедшему сложный путь Льву будет сложно сделать выбор имени между Элиа и Роберто.

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