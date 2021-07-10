16-летний капитан любительской команды из городка Олдензала валялся по газону, бил рукой по траве. Его партнеры в возмущении окружили судью, который лишь закатывал глаза, а соперники возмущались: «Ну, вы же знаете Бьорна!» На секунду травмированный разлепил мокрые глаза и увидел на трибуне перекошенное яростью лицо отца, устремленное на него. Умирающий футболист мгновенно воскрес на глазах соперников, партнеров и ехидного рефери, но тренер уже готовил замену симулянта. Судейская карьера Бьорна Кёйперса начиналась через 3, 2, 1.

29 мая 2021 года весь мир удивлялся, почему после финала Лиги чемпионов главный судья матча Матеу Лаос расплакался в объятиях главы судей УЕФА Роберто Розетти. Об этом пока не объявили, но для 44-летнего рефери, вероятно, бойня между «Ман Сити» и «Челси» – высшая точка карьеры и красивое расставание с еврокубками. В таком стиле УЕФА любит прощаться с лучшими арбитрами, назначая их на решающие матчи.

Та же история сейчас происходит с рефом из Нидерландов Бьорном Кёйперсом. Несмотря на отмену возрастного потолка в 45 лет для судей, арбитры все равно редко добивают пятый десяток до конца. А 48-летний Кёйперс ради мощного прощания с профессией даже перенес отставку на год, когда Евро-2020 сдвинули на 2021-й из-за пандемии. Так что судья на финал чемпионата Европы был известен задолго до его участников. Правда, Кёйперс едва не лишился главного матча из-за Леонида Слуцкого.

Евро-2020 УЕФА назначил арбитра на финал Евро ВЧЕРА В 16:31

Бьорн Кёйперс перед Евро-2020 Фото: Getty Images

В августе 2020-го тренер «Рубина» возмутился неназначенным пенальти в матче против «Локомотива» (0:2). «После матча я связался с голландцем Бьорном Кёйперсом – одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз – это говорит один из лучших арбитров Европы и мира, – жаловался Лео.

Леонид Викторович, похоже, не знал, что судьям УЕФА запрещено публично комментировать работу коллег в матчах под эгидой организации. В идеале арбитры вообще не должны выносить мнение в публичное пространство – внутри УЕФА это считается дурным тоном и непрофессионализмом. Кёйперсу пришлось выруливать из неудобной ситуации, чтобы не запороть финал карьеры.

«Там было написано, что это Леонид, но я думал, что вопрос пришел от кого-то из РФС, от советника российских судей [Калошина], с которым мы работали. Его тоже зовут Леонид. Не знаю, что теперь будет, но такого представить не могу. Вы поймали меня. Я просто ответил на вопрос и оценил эпизод, не зная, что это сообщение от Слуцкого и что мой ответ попадет в медиа. Могу только сказать, что в России, кажется, ценят мое мнение», – изворачивался Бьорн. К счастью, все обошлось, Кёйперс отсудил три матча на Евро-2020 и готовится к финалу блестящей карьеры. Которой могло и не быть, если бы не строгий отец голландского рефа.

Бьорн и Ян Кёйперсы Фото: Twitter

Подростком Бьорн даже и не думал о работе арбитром. Он обожал футбол и рубился в него на любительском уровне – даже капитанил в командочке из родного Олдензала. Соперники и судьи ненавидели Кёйперса: парень нырял, падал от любого контакта, симулировал, ныл и выпрашивал карточки.

Бьорн не планировал и карьеру футболиста. Его всегда увлекало предпринимательство. Дедушка Кёйперса открыл первый магазин в Олдензале в 1937-м, а отец Бьорна Ян развил бизнес в целую сеть супермаркетов. Так что юный симулянт с детства знал, что продолжит семейное дело. Но все изменил один визит отца на футбольный матч любительской команды Бьорна.

Ян нечасто посещал игры сына, но прекрасно разбирался в футболе – бизнесмен сам для фана работал судьей. В один из редких походов на матч Борна отец увидел, что его сын – жалкий симулянт. Это так разозлило мужчину, что он подкатил к тренеру команды и потребовал немедленно заменить Кёйперса-младшего. Когда сын в растерянности подошел к отцу, тот сказал: «Если ты не можешь как следует справляться с трудностями игрока, значит, будешь справляться с трудностями работы судьи». Строгий урок Яна сделал из Бьорна арбитра-любителя и навсегда изменил его жизнь.

11 лет Кёйперс отпахал судьей-любителем, наслушался и насмотрелся такого, отчего у него развилась неприязнь к симулянтам и нытикам, каким был он сам. Затем Бьорн уехал на учебу и получил степень магистра делового администрирования, чтобы помогать отцу в бизнесе. Как профессиональный судья Бьорн дебютировал в 32 года, а в 2006-м стал арбитром ФИФА. С тех пор голландец отработал главным судьей шести финалов под эгидой УЕФА. Последним крупным назначением был финал ЛЕ-2018 между «Марселем» и «Атлетико». А главным финалом (и первым) в его карьере была легендарная кульминация Лиги чемпионов-2013/14 между и «Реалом» и «Атлетико» в Лиссабоне, когда симеоновцы вели в счете с 36-минуты, но на третьей компенсированной минуте Серхио Рамос сравнял счет, а в экстратаймах «Реал» разбомбил соперников. На 120-й минуте Кёйперс еще поставил пенальти в ворота «матрасников».

Бьорн Кёйперс советует Неймару не болтать Фото: Getty Images

Из-за своей истории становления Кёйперс не церемонится с жалующимися игроками и может даже оскорбить их в ответ, если футболисты переходят черту. Например, в августе 2020-го во время матча «ПСЖ» и «Наполи» Неймар так достал Кёйперса, что голландец поставил бразильца на место. «Судья сказал мне то, чего ему не следовало говорить. Это было неуважительно. Я не хочу повторять его фразу. Однако кто-то наверху должен что-то делать. Он не может вести себя так неуважительно», – жаловался Неймар, который получал от Кёйперса карточку за разговоры и во время международных матчей.

После завершения карьеры судьи Бьорн сосредоточится на семейном бизнесе, который теперь приносит огромные деньги. Сеть магазинов, основанную дедом Кёйперса, перекупила более крупная компания Jumbo, но Бьорн сохранил долю и вошел в управление. По данным As, голландский судья зарабатывает на бизнесе около трех миллионов евро в год, а общий доход составил 12 мультов. Кроме того, Кёйперс запустил еще один стартап в родном городе – парикмахерские.

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