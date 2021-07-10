Бывший правый защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о поведении британских фанатов на «Уэмбли». Болельщиков лондонского стадиона во время чемпионата Европы-2020 неоднократно критиковали за свист в адрес гимна команд-соперниц.

«Я играл в разных странах, и наш национальный гимн тоже освистывали и закрикивали. Я всегда воспринимал это как попытку чужих болельщиков выбить нас из строя, заглушить наших фанатов, но точно не как атаку на нас как на людей. Мы делали то же самое с другими сборными. Это правда настолько плохо и неуважительно?» – написал Невилл в твиттере.

Ранее об этой ситуации высказался бывший форвард англичан Гари Линекер. «Если вам повезло достать билет на финал, пожалуйста, не освистывайте и не перекривайте итальянский гимн. А) Его абсолютно точно стоит послушать; Б) Это чертовски грубо, неуважительно и совершенно низко», – затвитил Линекер.

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Сборная Англии сыграет с Италией в финале чемпионата Европы-2020 в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.

Англичане провели пять из шести матчей Евро-2020 на «Уэмбли» и примут итальянцев также в Лондоне. Единственную встречу за пределами Великобритании «три льва» сыграли в 1/4 финала против Украины – на «Стадио Олимпико» в Риме.

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