Болельщик «Манчестер Юнайтед» Льюис Холден сделал татуировку в честь победы сборной Англии на чемпионате Европы-2020. Но есть одна проблема – Англия еще ничего не выиграла, а Холден набил татулю за три дня до финала против Италии.

Льюис поспорил с приятелем на то, что оба загонят чернил под кожу в честь победы национальной команды на Евро. Но 26-летний фанат из Олдхэма смотрел полуфинальный матч против Дании в пабе и пропустил пару пинт пивка. После финального свистка он открыл фейсбук и поспрашивал у парочки местных салонов, примут ли его прямо сейчас.

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Один из мастеров на следующий день согласился набить изображение, но Холден забыл об этом из-за алкогольного опьянения. В итоге он все же сделал татуировку в виде Кубка Анри Делоне и надписи «Евро-2020 Англия – победитель. It's Coming Home!»

«Я не боюсь сглазить, я вернул футбол домой. Все говорят об этом, но я не хочу сглазить победу, я уверен в ней. В понедельник все будут толпиться в очередях за этими татуировками», – рассказал Льюис в интервью Manchester Evening News . Он добавил, что также осветлил прическу, как у Фила Фодена, в случае выигрыша англичан в финале.

Англия примет Италию в решающем матче Евро-2020 на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.

Англия не побеждала на крупных турнирах 55 лет. Последнее достижение «трех львов» – победа на домашнем чемпионате мира-1966.

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