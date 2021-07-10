Жительница Торонто Тасним Бакарат выложила видео, как ее отец смотрел полуфинал чемпионата Европы-2020 между Англией и Данией.

Она обнаружила, как батя сидит перед телевизором и следит за стримом видеоигры PES 2021 с дополнением по Евро-2020. «Папа, это не настоящий футбол, игроки нарисованные!» – со смехом объяснила Тасним. Мистер Бакарат жарко поспорил с дочерью, что она ошибается, а это трансляция (или повтор) реального матча. «Нет, это FIFA, фейковая видеоигра, присмотрись поближе. Посмотри поближе – тебе не кажутся они ненастоящими?» – посоветовала девушка.

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Тасним спросила у бати, действительно ли он смотрел стрим все время. Пост под видео гласит : «45 минут игры, а он даже глазом не моргнул». «Арабские отцы получают удовольствие от этой графики», – добавила она в подписи к ролику.

За два дня видео собрало 2,7 миллиона просмотров и больше 360 тысяч лайков.

В настоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия победила Данию со счетом 2:1, решающий пенальти в дополнительное время забил Харри Кейн.

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