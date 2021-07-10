Eurosport.ru совместно с Winline подготовил превью к финальному матчу чемпионата Европы-2020 Италия – Англия.

Кто посмотрит игру с трибун

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Англия прошла весь турнир без травм и повреждений, никто даже ни разу не пропустил встречу из-за двух желтых карточек (тем более, из-за удалений).

У Италии в четвертьфинале против Бельгии разрыв ахилла получил крайний защитник Леонардо Спинаццола. Его уже прооперировали, но на позиции Лео, вероятно, сыграет Эмерсон Пальмери.

Форма

Харри Магуайр и Харри Кейн, Англия – Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Сборная Англии прошла групповой этап и два стартовых раунда плей-офф без серьезного сопротивления и даже без пропущенных мячей. Англичане влетели в 1/8 финала с антирекордом предварительных стадий – никто еще не выигрывал группу с разницей мячей 2-0. «Три льва» передавили Германию в первом матче на вылет (2:0), выпустили четыре пули в Украину и прошли Данию в полуфинале за счет спорного пенальти и падения Рахима Стерлинга.

Италия тоже не почувствовала сопротивление в группе –Турция, Швейцария и Уэльс получили семь безответных мячей и пропустили «адзурри» на первое место в четверке. Сетка итальянцев в плей-офф получилась более сложной. В 1/8 Роберто Манчини с трудом протиснулся дальше через два экстра-тайма с Австрией – 2:1, по пути Саша Калайджич лишил Джиджи Доннарумму сухой серии.

В четвертьфинале Италия заборола Бельгию с больным Кевином де Брёйне (2:1), а в 1/2 дождалась подхода Альваро Мораты к решающему 11-метровому в послематчевой серии – 1:1 и 4:2 по пенальти, Испания повержена.

Лицом к лицу

Три последние очные встречи Англии и Италии закончились вничью.

Всего сборные с 1976 года играли друг с другом 13 раз, и семь побед одержала Италия.

Джорджиньо, Италия – Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

У Англии за 45 лет всего две победы – в отборе на ЧМ-1978 (2:0) и в товарищеском матче в 2012-м (2:1).

Харри Кейн забил 10 мячей на крупных турнирах. Форвард «трех львов» опередил по голам на чемпионатах мира и Европы Алана Ширера и сравнялся по этому показателю с Гари Линекером.

Англия впервые в истории вышла в финал Евро и во второй раз в истории оказалась в решающем матче крупного турнира (первый – ЧМ-1966). Британская команда стала 13-й сборной, которая попала в финал континентального первенства, и первым новичком решающих матчей турнира с 2004 года (после Португалии и Греции).

Беспроигрышная серия сборной Италии насчитывает 33 матча. Последний раз «Скуадра Адзурра» уступала в сентябре 2018-го в Лиге наций против Португалии. Мировой рекорд – 35 матчей без поражений.

Италия в четвертый раз в истории вышла в финал Евро. У нее только одна победа (в 1968 году) и два проигрыша – в 2000-м и 2012-м.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа Италии в основное время: 3,10

Победа Англии в основное время: 2,65

Титул для Италии: 2,02

Титул для Англии: 1,80

В букмекерской компании Winline считают фаворитом англичан – они не проигрывали ни одного финала крупного турнира (правда, и попытка прежде была лишь одна – 55 лет назад). Италия совсем немного отстает от «трех львов» по коэффициентам, но все же в каждом компоненте получила менее высокую вероятность от букмекеров.

«Адзурри» не пробивали верх в основное время трех из четырех последних матчей Евро, а Англия, в принципе, бьет рекорды по низовым встречам. Конечно, британцы вонзили четыре гола Украине, но это единственная вспышка на турнире со скидкой на уровень соперника. Тотал меньше (2) гола в линии проходит с показателем 1,94 , и в финале не стоит ждать кучи забитых мячей.

Где смотреть

Финальный матч Евро-2020 пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи Италия – Англия на территории России покажет телеканал «Россия 1». Комментатором матча станет лауреат премии ТЭФИ Владимир Стогниенко.

Если у вас нет телевизора или нет доступа к непадающей видеотрансляции, залетайте на текстовый лайв Eurosport.ru. Артем Кутейников заполнит шуточками и крутой фактурой все пространство главного матча чемпионата Европы.

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