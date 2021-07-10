Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью журналисту Sports.ru Александру Дорскому за два дня до увольнения.

57-летний Черчесов разобрал вылет команды с Евро-2020, объяснил некоторые решения по составу и рассказал о роли государства в российском футболе.

Почему предпочел Дзюбу Соболеву

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– Он может спровоцировать соперника, может на ровном месте заработать штрафной или пенальти. Дзюба тоже может, но Соболев легче падает. Соболев отлично играет головой в чужой штрафной, а Дзюба – подыгрывает за ее пределами. Такое бывает: есть защитники, которые хорошо играют головой в своей штрафной, но не могут при стандартах у чужих ворот.

Соболев не может так скидывать в центре поля и чуть ближе к чужой штрафной, как это делает Дзюба – может, за счет опыта. Нас часто ругают за выходы через Дзюбу. Хорошо, но на сегодня лидер сборной России – именно Артем. Тренер не может не использовать лидера. Поэтому мы должны использовать сильные стороны своих игроков – если Дзюбе удобнее так, будем стараться играть так.

О Миранчуке

– Я не юлил ни раньше, ни сейчас. Не могу тебе врать – если буду нести явную чушь, ты скажешь: «Саламыч, я вам не верю». Поэтому тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась.

Нет, он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой – причем не актив. И Антоха Миранчук – тоже. В России по щелчку не станешь самостоятельным, а в Италии Леше пришлось делать все самому. Это совершенно другой уровень ответственности – за 10 минут на поле, за пас, за удар. Это идет от жизни. Мы это замечаем – значит, об этом нужно говорить, нужно быть объективным.

Алексей Миранчук, Финляндия – Россия, Евро-2020 Фото: Getty Images

О роли о государства в футболе

– Перед ЧМ, проходившем в нашей стране, было понимание, что это государственная задача. Это ощущение абсолютно не поменялось в дальнейшем. Если ты представляешь государство, хочешь-не хочешь, ты государственный человек. Сборная – это же своего рода государство, потому что ты представляешь страну.

В моем понимании сборная России – это не приглашение, в отличие от любого клуба или другой сборной. Там ты думаешь, что можешь сделать, насколько это выгодно. Сборная России – меня спросили, готов ли я, но определяли степень готовности другие. Это называется назначение.

– В этом случае государство – это что?

– Вся наша страна, она для меня одна. Возможно, я чуть старомоден, могу заблуждаться, но говорю так, как вижу. Если я это воспринимаю так, а кто-то – по-другому, то это вопрос понимания каждого. Это не характеристика – правильно или неправильно.

Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы.

На Евро-2020 команда прекратила борьбу после группового этапа, набрав три очка за победу над Финляндией (1:0).

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