УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии по итогам полуфинального матча Евро-2020 против Дании.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что FA выплатит штраф в размере 30 тысяч евро за поведение болельщиков. Фанаты освистывали гимн Дании, использовали пиротехнику и светили лазерной указкой в глаза датскому вратарю Касперу Шмейхелю.

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Англия обыграла Данию со счетом 2:1 в дополнительное время и сыграет в финале с Италией.

Решающий мяч забил Харри Кейн – он пробил пенальти, назначенный за спорный снос Рахима Стерлинга. Шмейхель отбил удар, но Кейн был успешен на добивании.

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