УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии по итогам полуфинального матча Евро-2020 против Дании.
Пресс-служба УЕФА сообщает, что FA выплатит штраф в размере 30 тысяч евро за поведение болельщиков. Фанаты освистывали гимн Дании, использовали пиротехнику и светили лазерной указкой в глаза датскому вратарю Касперу Шмейхелю.
Евро-2020
«Против Англии и политики». Италия обвиняет УЕФА в заговоре
- Англия обыграла Данию со счетом 2:1 в дополнительное время и сыграет в финале с Италией.
- Решающий мяч забил Харри Кейн – он пробил пенальти, назначенный за спорный снос Рахима Стерлинга. Шмейхель отбил удар, но Кейн был успешен на добивании.
Евро-2020
Англичане – авторы главного хита о футболе. Это не «Three Lions»
Евро-2020
Дед 45 минут смотрел стрим PES и думал, что это полуфинал Евро