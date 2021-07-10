На чемпионате Европы-2020 сборная Италии маршем дошла до финала – пролетела трех соперников в предварительной стадии, отбуцкала Австрию и Бельгию в плей-офф, а в полуфинале по пенальти вышвырнула Испанию. Но 17 лет назад звездное поколение итальянцев не вышло из группы. Как сейчас выглядят легенды, которые остались позади за Швецией и Данией на Евро-2004?

Джанлуиджи Буффон

Евро-2020 УЕФА оштрафовал Англию по итогам 1/2 с Данией ЧАС НАЗАД

Кристиан Пануччи

Алессандро Неста

Фабио Каннаваро

Марко Матерацци

Джанлука Дзамбротта

Симоне Перотта

Андреа Пирло

Дженнаро Гаттузо

Антонио Кассано

Кристиан Вьери

Марио Каморанези

Алессандро дель Пьеро

Франческо Тотти

Евро-2020 «Против Англии и политики». Италия обвиняет УЕФА в заговоре 2 ЧАСА НАЗАД