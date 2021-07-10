На чемпионате Европы-2020 сборная Италии маршем дошла до финала – пролетела трех соперников в предварительной стадии, отбуцкала Австрию и Бельгию в плей-офф, а в полуфинале по пенальти вышвырнула Испанию. Но 17 лет назад звездное поколение итальянцев не вышло из группы. Как сейчас выглядят легенды, которые остались позади за Швецией и Данией на Евро-2004?
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