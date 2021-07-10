На чемпионате Европы-2020 сборная Италии маршем дошла до финала – пролетела трех соперников в предварительной стадии, отбуцкала Австрию и Бельгию в плей-офф, а в полуфинале по пенальти вышвырнула Испанию. Но 17 лет назад звездное поколение итальянцев не вышло из группы. Как сейчас выглядят легенды, которые остались позади за Швецией и Данией на Евро-2004?

Джанлуиджи Буффон

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Кристиан Пануччи

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Алессандро Неста

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Фабио Каннаваро

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Марко Матерацци

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Джанлука Дзамбротта

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Симоне Перотта

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Андреа Пирло

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Дженнаро Гаттузо

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Антонио Кассано

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Кристиан Вьери

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Марио Каморанези

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Алессандро дель Пьеро

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Франческо Тотти

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