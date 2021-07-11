Смена имиджа Фила Фодена взорвала соцсети и оказалась одной из главных историй Евро-2020 еще до начала турнира. Болельщики обсуждали неожиданную отсылку вундеркинда «Манчестер Сити» к великому Полу Гаскойну, который покрасился в блондина перед чемпионатом Европы в 1996-м. Ностальгия по успехам и разочарованиям прошлого – постоянным элемент антуража вокруг «трех львов». Косплей легенды навеял англичанам воспоминания об одном из лучших отрезков в истории сборной.

Фоден с удовольствием поддержал ажиотаж и пообещал, что все игроки национальной команды сделают такую же прическу, если Англия выиграет первый трофей за 55 лет. Полузащитник признался, что скопировал Гаскойна не специально. Ему лишь захотелось преобразиться накануне важного ивента. «У меня всю жизнь была одна и та же прическа, так что я решил попробовать нечто другое, – объяснил Фил. – На следующее утро я проснулся, а меня сравнивали с Гаскойном и Эминемом. Вся нация знает, чего достиг Газза и как много он значит для Англии. Было бы неплохо, если мне удастся сыграть, как он».

Фил Фоден Фото: Getty Images

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Стиль Фодена превратился в национальный тренд и сплотил нацию так же, как строчка про возвращение футбола домой из гимна «Three Lions». После победы англичан над Данией в полуфинале владелец барбершопа в Бёрнли Саймон Таунли предложил всем желающим бесплатно повторить прическу Фила. «Дети в нашем городе обожают его новый имидж, – рассказал парикмахер, который до этого стриг Гарета Саутгейта перед 1/2 чемпионата мира в России. – Они собрались в очередь, и я сделал им такую прическу. Я пару раз красил так футболистов, но они делали это в конце сезона, а перед возобновлением тренировок возвращали темный цвет. Фоден сделал это и отправился на первый международный турнир в карьере. Для такого нужны крепкие яйца».

Винтажную прическу, которая пробудила в болельщиках ностальгию по 1990-м и предвкушение новых побед, сделал не только Фоден. Другой пример – Джек Грилиш с зачесанными назад и опускающимися вдоль лица по бокам волосами. Его образ отсылает одновременно к метросексуальному перевороту Дэвида Бекхэма, Артуру Шелби из «Острых козырьков» и молодому Леонардо Ди Каприо. «Версия Грилиша меньше напоминает смазливого паренька с телеэкранов и больше участника выступающего в торговом центре Брентвуда бойзбенда, – написал посвятивший капитану «Астон Виллы» колонку редактор модного журнала Vogue. – Однако его прическа все равно возвращает нас в простые и славные времена, возрождает дух 1996-го, когда футбол почти вернулся домой».

Кира Найтли и Джек Грилиш Фото: Other Agency

Барберы английских футболистов все чаще замечают, что для их клиентов стрижка не рутинная процедура, а способ расслабиться, получить новые силы и сбросить груз предыдущих провалов. Это касается не только Фодена, но и его одноклубника Стерлинга. После тяжелого отрезка сезона Рахим сменил дреды на короткую аккуратную прическу с выбритыми висками и плоской макушкой. Преображение подействовало магически – Стерлинг мощно провел остаток сезона и выдал элитный перфоманс на Евро. Пока «Ман Сити» мчался к очередному титулу, в соцсетях футболиста умоляли не менять счастливый образ.

Автор причесок Стерлинга, Фодена, Джейдона Санчо и Джуда Беллингема Шелдон Эдвардс считает, что сеанс у барбера для звездных спортсменов – практически исповедь. Некоторые клиенты говорят о переживаниях, другие делятся семейными новостями. Мало кто ограничивается формальным обсуждением футбольных новостей. К тому же современные футболисты постоянно находятся в центре внимания – за ними следят миллионы болельщиков и сотни журналистов. Уверенность от аккуратной стрижки передается во время матчей и помогает лучше действовать на поле. «Если они не сделают прическу, то им кажется, что они не готовы к игре, – поделился Эдвардс. – Без стрижки они как будто забыли бутсы дома».

Рахим Стерлинг, сборная Англии Фото: Getty Images

В XX веке спортсмены редко следили за внешностью. Гаскойн и Джордж Бест оставались исключениями – остальные отправлялись стричься, только когда волосы лезли в глаза и слишком долго сохли после утреннего душа. Революция произошла в начале 2000-х благодаря Дэвиду Бекхэму. Вингер показал, что можно играть в футбол и не выглядеть как фермер из глубинки. Регулярная смена образов, оригинальные луки и имидж поп-звезды сделали семерку «Ман Юнайтед» модной иконой и принесли миллионные контракты с брендами.

«Когда дело касается волос, Бекхэм – настоящий бог, – подтвердил барбер Джастин Карр, у которого стригутся Кайл Уокер, Киран Триппьер и Деле Алли. – Он может сделать любую прическу. Потрясающе, как он за считанные месяцы переходит от коротких волос к длинным и обратно. Сейчас многие футболисты экспериментируют с имиджем чаще, чем раньше. Каждую деталь их внешности оценивают в соцсетях, на ютьюбе и на фотографиях в высочайшем качестве. Любую ошибку мгновенно заметят». Вслед за Бексом пришли Роналду, Неймар и Погба. Сейчас экстравагантные прически звезд никого не удивляют. Уход за собой превратился в такой же неотъемлемый элемент подготовки футболистов, как тренировки, правильная диета и занятия в тренажерном зале.

Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Еще один катализатор парикмахерской революции в английском футболе – приток огромных денег. Ежегодный доход клубов Премьер-лиги сейчас составляет примерно 4,5 миллиарда фунтов. Этот показатель вырос более чем в 20 раз с момента образования нового турнира в 1992-м. Тогда по британскому телевидению в прямом эфире показывали всего 20 игр высшего дивизиона. В 2021-м на разных каналах можно посмотреть 200 матчей. Спорт стал более глобальным и гламурным – естественно, эта трансформация повлияла и на футболистов.

Для них стрижка теперь – способ почувствовать контроль над ситуацией и отвлечься от давления. «У нас складываются особые отношения, – рассуждает Карр. – Мы постоянно разговариваем. Они спрашивают, что мы можем попробовать на этот раз, я предлагаю варианты и делюсь мнением». Сотрудничающий с Маркусом Рэшфордом, Джесси Лингардом и музыкантом Эдом Шираном Доминик Отоль также считает, что личное отношение – ключевой фактор для его клиентов: «Я не просто барбер для футболистов. Я стригу их, но для меня они – прежде всего люди, как и все остальные. Им нужно определенное внимание, но они ничем не отличаются от других людей».

Барбер Джастин Карр сболельщиками сборной Англии Фото: Getty Images

Общение с мастером – такая же неотъемлемая составляющая сеанса, как и смена прически. Например, Санчо дает подробные инструкции насчет стрижки и уточняет каждую деталь от макушки до бородки. Во время выступлений за «Боруссию» Джейдон специально подстраивал расписание, чтобы посетить любимого барбера. «Пока я стригу их, мы постоянном шутим и смеемся, делимся чем-то, – признался Эдвардс. – Для меня клиенты – это семья. Если у кого-то из них тяжелый период, мы проходим его вместе. Наше общение – как терапия. Это дружеская среда, где люди могут раскрепоститься».

За последние годы, начиная с эффектной жилетки Саутгейта в России, стиль «трех львов» улучшился параллельно с результатами. Стрижки англичан накануне Евро – способ обрести уверенность в себе и мощный объединяющий фактор. Если 11 июля футбол все-таки вернется домой, шевелюра Грилиша, серебристая макушка Фодена и аккуратный ежик Стерлинга запомнятся не меньше, чем надежная оборона, волшебство Джордана Пикфорда в воротах и скандальный гол Дании.

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