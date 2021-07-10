Сборная Италии чуть не отправилась в Лондон на финал Евро-2020 без Джанлуки Виалли, который немного запоздал и вышел на улицу, когда автобус уже выехал.

Италия покидала тренировочную базу во Флоренции – глава делегации Виалли едва не остался дома, но водителю сообщили, что нужно немного подождать. Сотруднику базы пришлось встать на пути автобуса, чтобы тот остановился и впустил внутрь Виалли.

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Англия примет Италию в решающем матче Евро-2020 на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.

Джанлука Виалли – бронзовый призер мира и Европы в составе сборной Италии.

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