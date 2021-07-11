«Сразу понял, что получил сложную травму. Не мог с этим смириться. Каждое утро поднимался с кровати, навешивал пару килограммов и пытался тренировать ногу. Делать этого не стоило, но я надеялся, что боль уйдет», – рассказал Харри Магуайр 2 июня. За месяц до Евро защитник повредил лодыжку – пропустил финал Лиги Европы и вновь мог приехать на турнир болельщиком.

Магуайр получил повреждение 9-го мая в игре против «Астон Виллы». Во втором тайме Анвар Эль-Гази жестко подкатился под капитана «МЮ» – тот отстоял еще несколько владений, а потом сдался и на 78-й минуте передал место на поле Эрику Байи. Самое обидное – до стыка на «Вилла Парк» Харри отмотал от свистка до свистка 71 игру АПЛ подряд. После переезда в «Юнайтед» защитника вообще не снимали с игры в чемпионате. Такого же результата в истории клуба добивался лишь один полевой игрок, Гари Паллистер. «У Магуайра удивительная физическая подготовка. Почти никто не выдерживал таких нагрузок, но сегодня он травмировался: вывихнул лодыжку, когда на нее приземлился соперник», – сожалел Уле-Гуннар Сульшер.

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Харри пропустил больше месяца, а на трибуны приезжал на костылях или в защитном ботинке. Главной интригой мая для болельщиков «МЮ» было участие кэпа в финале Лиги Европы. За шесть дней до ключевой битвы в еврокубке защитник слегка обнадежил фанатов: посетил премьеру документалки про сэра Алекса Фергюсона, а для фото с легендарным коучем позировал без медицинской экипировки.

Несмотря на радостные кадры, штаб «МЮ» не успел подготовить Магуайра к матчу с «Вильярреалом». Фамилия кэпа красовалась только среди запасных. «Магуайр не готов. Он не тренировался с командой. Я включил его в запас на случай экстренных ситуаций. Харри – наш лидер, игрок, которого все уважают. Нам такие понадобятся», – объяснял Сульшер перед игрой. «Перед финалом я все еще не мог бегать», – добавил центрдеф.

«МЮ» уступил «Вильярреалу» по пенальти, а вокруг Магуайра возникла новая дилемма: включать ли недолеченного центрдефа в заявку сборной Англии на Евро-2020? Гарет Саутгейт добавил Харри в расширенный состав, хоть и признал, что сроки восстановления 6-го номера неизвестны. «Наш медицинский штаб доволен его прогрессом, но риск рецидива есть всегда. Харри должен поехать на Евро – дальше вопрос будет в том, как быстро мы подведем его к матчам», – отмечал Саутгейт на старте тренировочного лагеря. «Обычно я играю через боль. Знаю, что потерял столько времени не просто из-за стыка – получил легкое повреждение связок. Но мне уже лучше, с нетерпением жду Евро», – обнадеживал защитник 2 июня.

На следующий день Магуайр вернулся на беговую дорожку. Спустя неделю он уже тренировался в общей группе. Саутгейт выжидал: коуч оставил защитника вне заявки на матч с Хорватией. К играм с Шотландией и Чехией в медиа всплыли аккуратные слухи о том, что Харри вернется на поле. «Я не говорил с ним по поводу травмы: не хочу заваливать вопросами. Харри восстанавливается, ему становится легче ото дня ко дню», – отмечал Люк Шоу перед британским дерби в группе. «Я вновь доступен для игры, вновь тренируюсь. Моя лодыжка в стабильном состоянии, готов выйти на поле», – радовал капитан «МЮ».

Несмотря на инициативность, Магуайр остался в запасе и на матч с Шотландией. «Думаю, мне нужно набраться уверенности. Чем больше тренировок я пройду и чем больше матчей отыграю, тем легче будут отступать последствия травмы», – твердил Харри накануне игры против Чехии. Видимо, к матчу с центральноевропейской сборной защитник отработал достаточно минут на базе. Саутгейт предоставил ему идеальный дебют: в ключевом матче группы, при эмоциональных трибунах «Уэмбли». Лидер «МЮ» не подвел, и под его опекой затух даже Патрик Шик.

Харри Магуайр и Джон Стоунз Фото: Getty Images

По словам Магуайра, подготовиться к Евро ему помог ProMOTION EV1 – девайс, который надевается на травмированную зону и охлаждает/согревает ее в зависимости от настроек в приложении. Помимо Харри, в стартап вложился Уэйн Руни. «Со мной работают медики сборной и «Манчестер Юнайтед». Они лучшие в деле, но следить за мной круглосуточно не могут. Устройство получилось компактным: можно брать с собой куда угодно. Именно благодаря нему я подготовился к Евро», – рекламировал защитник 25 июня.

Грамотная реабилитация вернула сборной Англии ключевого игрока. Как ни странно, решающий вклад центрдеф вносит в атаке. За 390 минут на Евро Магуайр набил семь ударов, четыре из которых пришлись в створ – по обоим показателям его обогнали лишь Харри Кейн и Рахим Стерлинг. На Евро-2020 защитник пробивает чужой створ 0,92 раза за 90 минут – это тоже третий результат в сборной.

Угроза Магуайра исходит из стандартов – центрдеф возрождает наследие сборной Англии времен ЧМ-2018. Харри – ключевая фигура для большинства розыгрышей, которые Саутгейт включает на штрафных и угловых. В каждом типе комбинаций 6-й номер задействован по-разному.

Ниже – несколько примеров. На 17-й минуте матча с Германией Магуайр пробил в створ с углового. Изначально Харри стоял в блоке из четырех англичан недалеко от линии штрафной – это стартовая позиция для большинства розыгрышей Саутгейта.

Магуайр начинает розыгрыш углового в блоке из четырех футболистов. Фото: Other Agency

Затем партнеры Магуайра ускорились к границе вратарской и заслонили чужих защитников. Харри нашел открытую зону и пробил.

Магуайр открывается перед ударом благодаря партнерам, которые отвлекли соперников. Фото: Other Agency

Похожая ситуация привела к удару Магуайра на 55-й минуте матча с Данией – да, перед тем самым сэйвом Каспера Шмейхеля. Партнеры вновь освободили защитника во время подачи: рванули к ближней штанге и стянули соперников.

Партнеры Магуайра разворачиваются к ближней штанге. Харри открывается под удар. Фото: Other Agency

Иногда Магуайра выцеливают на дальней штанге. Пример – удар на 67-й минуте матча с Украиной. Англия вновь разыграла угловой через блок у границы штрафной и рывки поближе к воротам, просто в этот раз Харри отказался от позиции в центре и ускорился вместе с партнерами.

Магуайр начинает розыгрыш в классическом блоке сборной Англии. Фото: Other Agency

В отличие от предыдущего розыгрыша, Харри не остается в центре, а ускоряется на дальнюю штангу. Фото: Other Agency

Единственный мяч на Евро-2020 Магуайр тоже забил в матче с украинцами. К голу привел новый тип розыгрышей. Сначала защитник «МЮ» выдерживал позицию в офсайде. Как только Стерлинг рванул к воротам и затащил опекуна в глубокую позицию, Харри оказался на линии последнего защитника и пробил Георгия Бущана.

Стартовая позиция Магуайра перед голом Украине. Харри начал эпизод в офсайде. Фото: Other Agency

Во время розыгрыша Стерлинг забежал в штрафную и притащил за собой защитника. Это снизило линию офсайда и вернуло Магуайра в игру. Фото: Other Agency

Примеры выше показывают: Магуайр любит занимать активную позицию на стандартах. Иногда ему доверяют пассивную роль. Например, перед голевым ударом Джордана Хендерсона в матче с Украиной Харри отсек соперника – так полузащитник «Ливерпуля» оказался в мегасвободной зоне.

Магуайр отсекает защитника и освобождает Хендерсона для удара. Фото: Other Agency

Магуайр резко повысил качество английских стандартов. Пока основное внимание уходит Кейну и Стерлингу, Харри доказывает: для яркой игры иногда достаточно мощного корпуса и дисциплины при розыгрышах. Роберто Манчини уже в панике, ведь первый мяч на Евро Италия пропустила с углового. А Саутгейт ликует: еще месяц назад Магуайр мог пропустить главный турнир лета.

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Евро-2020 Саутгейт: «Матч с Германией в 1996-м всегда будет нашей болью» 29/06/2021 В 20:41