История Сардинии соткана из преступлений. Бандитизм окутал средиземноморский остров еще в XVIII веке, во время испанской оккупации. Захват закончился в 1720 году – территория перешла к Савойе, которая превратилась в Савою-Сардинию, а позже попала в состав королевской Италии.

Перемены в государстве бандитов не успокоили. С испанской оккупации прошло более 150 лет, но преступники Оргозоло, сардинской коммуны, продолжали красть животных у соседей – не помог даже визит священника, который уверял воров в греховности их действий. В 1897-м ученый Альфредо Ничефоро предположил, что разбой вошел в генетический код островитян. Правда, исследователь был сторонником расовой теории.

Неудивительно, что именно на Сардинии зародилось понятие «вендетта», итальянский синоним кровной мести. Федерико Кьеза родился более чем в 700 км от островной столицы, Кальяри, но точно вспомнит местный термин перед финалом Евро-2020. В 1997-м его отец и форвард сборной Италии Энрико Кьеза зарубился с Англией в отборочном матче к ЧМ-1998. Во втором тайме нападающий открылся на правом фланге под заброс из глубины. Страйкера тут же остановили спешным и жестким подкатом. 10-й номер чуть не пустился в драку с защитником – остудила желтая карточка. Гарет Саутгейт так и не понял, за что на него набросились: в «Астон Вилле» учили сбивать соперников еще решительнее и грубее.

Евро-2020 Прокачал Лукаку, следил за полицией. Кто помог Манчини с финалом 3 ЧАСА НАЗАД

К битве с будущим тренером сборной Англии Кьеза-старший подходил звездой «Пармы». В 1999-м Энрико взял с клубом Кубок Италии и Кубок УЕФА – в европейском турнире он выбил приз лучшему бомбардиру. Тогда же нападающего переманила «Фиорентина», руководство которой стремилось озолотить состав вокруг Габриэля Батистуты. Удержать легенду новичками не удалось: аргентинский форвард все равно уехал в «Рому».

Федерико повсюду следовал за отцом и перенял у него любовь к футболу: набивал мяч посреди гостиной, знакомился со звездами вроде Лилиана Тюрама и встречал журналистов. Во время одного из интервью репортер в шутку спросил у Кьезы-младшего, кто должен заменить Батистуту в «Фиорентине». Мальчик выдал дерзкое «Я!»

Потерю Батистуты прекрасно восполнял и Кьеза-старший. В сезоне-2000/01 форвард закинул 22 гола в 30 матчах и разбил бывший клуб, «Парму», в кубковом финале. Помогали два персонажа: плеймейкер Руй Кошта и тренер Роберто Манчини.

С Кьезой-старшим Манчини был знаком еще по игровой карьере: вместе они представляли «Сампдорию». Роберто тогда разрывал Серию А на пару с Джанлукой Виалли, а Энрико подходил к основе неокрепшим янгстером. «Познакомился с Роберто еще в 18 лет. Он значимый для меня человек», – признавался Энрико в 2020-м. «Кьеза присоединился к «Сампдории» ребенком. Можно сказать, что я его вырастил. После первого же сезона в Серии А мы отдали его в аренду «Модене», затем – «Кремонезе». Вернулся он опытным и взрослым игроком», – оценивал Манчини в 2021-м.

К работе в «Фиорентине» будущий коуч сборной Италии приступил всего с одним тренерским достижением. Тактик, неоцененный в «Зените», написал эссе о развитии десяток в начале нулевых. Стабильность Кьезы-старшего – единственное, что поддерживало Манчини в новой роли. В первом менеджерском сезоне Роберто «Фиорентина» тонула в долгах, из-за которых задерживала зарплаты и продавала звезд. Новый специалист тоже пал жертвой перестройки – его увольнение не отсрочил даже кубковый триумф.

После прощания с «Фиорентиной» Манчини подписался с «Лацио». За это время Кьеза-старший схватил травму колена. Роберто по-дружески позвал голеадора в Рим – тот согласился, но забил скромные два гола в 12 матчах Серии А. Дальше в карьере тренера был «Интер», а в жизни форварда – «Сиена».

Роберто Манчини. Фото: Getty Images

Футболист по фамилии Кьеза помогает начинающему тренеру в мощном итальянском клубе – знакомый сюжет, не правда ли? В сезоне-2020/21 Федерико повторил роль отца для Андреа Пирло. Стартующему коучу вингер помог восемью голами в чемпионате и четырьмя – в Лиге чемпионов. Еще молодой итальянец ввинтил победный мяч в ворота «Аталанты» в финале Кубка Италии-2021. После матча Джанлуиджи Буффон приобнял юного одноклубника и с улыбкой отметил: раньше Кьезы выигрывали для него титулы в «Парме», теперь добрались и до «Ювентуса».

Как только Манчини принял сборную Италии, Федерико стали расспрашивать про отношения отца с алленаторе. «Папа с удовольствием вспоминает игру с Манчини в «Сампдории» – ассисты Роберто сделали из него звезду», – признавался вингер «Ювентуса». За три года до Евро Кьеза-младший не стал исключать, что когда-нибудь поработает с экс-тренером родителя.

Манчини отвечал сыну старого друга публичной поддержкой. В январе 2020-го тренер защищал Кьезу-младшего от тренерского штаба «Фиорентины», который задействовал юношу в неудобной позиции, и уверял: Федерико раскроется на фланге. «Кьеза не нападающий, ему некомфортно играть вторым форвардом. Ему нужна прямая для разгона. Уже передал Энрико, что его сыну нужно расслабиться», – успокаивал Роберто.

Кьезу-младшего Манчини видит непохожим на отца. «У Энрико характер генуэзца, строгий и серьезный. Федерико – другой человек с точки зрения физики, техники и личных качеств. Кьеза-старший был мобильным форвардом, его сын – вингер, который пробегает больше отца. Их сближает только удар», – отмечал Роберто в январе 2021 года.

Выстрелы Кьезы за сборную Италии помогают Манчини не хуже, чем когда-то помогали удары отца. На Евро-2020 Федерико закинул два мяча – оба пришлись на сложнейшие матчи плей-офф против Австрии и Испании. Голы 14-го номера показывают, почему тренер национальной команды ценит его вклад именно в роли вингера.

Перед удачным ударом по воротам австрийцев Кьеза обнаружил слишком узкую позицию Давида Алабы. Федерико тут же включился в полуфланг и привлек внимание Леонардо Спинаццолы. Конрад Лаймер опоздал на подстраховку флангового защитника: вингер итальянцев в два касания скинул его опеку, а третьим прошил дальний угол.

Включение Кьезы в штрафную перед голом в ворота Австрии. Алаба и Лаймер оказались слишком далеко. Фото: Other Agency

Испании Кьеза забил из другой ситуации. Позиционная атака сменилась контрвыпадом, а Федерико поддерживал второй темп вместо поиска зон. После приема 14-й номер ловко подстроил мяч под правую ногу и пульнул между испанских защитников в дальний угол – видимо, проявилось наследие отца.

Кьеза поддерживает второй темп перед голом в ворота Испании. Фото: Other Agency

В нагруженную систему итальянцев Кьеза вносит немного прямоты. Федерико входит в топ-4 игроков сборной Манчини по принятым пасам, которые продвинули владение на 9+ метров (23). Еще фланговый игрок выдал 12 обводок – это второй результат в национальной команде. Вингер затащил мяч на дриблинге в чужую штрафную семь раз – лучше только Лоренцо Инсинье (9) и Леонардо Спинаццола (11).

Кьеза дополняет игру Италии простыми, но эффективными деталями: рывками вдоль фланга и в штрафную, обводками и плотными ударами. Иногда командам со сложной системой не хватает именно таких, прямолинейных, футболистов. Их скиллы выручают на сложных отрезках.

Манчини убедился в этом как минимум дважды: с Энрико и Федерико Кьезами.

Все цифры взяты с FBRef

Еще к финалу:

Евро-2020 Манчини наказал Мартинеса. Тот трусливо положился на звезд 02/07/2021 В 22:05