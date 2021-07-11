Перформанс Италии не случился бы без Манчини и его тренерского штаба. Рассказываем, кто поможет алленаторе отобрать у Англии первый титул на Евро.

Кто ассистенты Манчини

Альбериго Эвани

Евро-2020 Манчини наказал Мартинеса. Тот трусливо положился на звезд 02/07/2021 В 22:05

Один из главных помощников Манчини. Иногда заменяет его на тренировках и проводит их самостоятельно. Тот самый стиляга, который стал локальным мемом Евро. Все самые яркие моменты в карьере (как в игровой, так и после) связаны именно с Италией. Год работы в Примавере «Милана», год – в клубе «Сан-Марино». Дальше Эвани завербовал Итальянский футбольный союз, где за семь лет легенда «россонери» спрогрессировал от юношеских команд до основной.

Альбериго Эвани Фото: Getty Images

В сборной у него особенная роль – Манчини просит Эвани следить за физическим состоянием игроков. У ассистента есть любимчик: «Чиро [Иммобиле] – мой фаворит. Он невероятно выносливый. Чиро бегает 90 минут, после чего говорит: «Давайте уже перейдем от разминки к основному упражнению».

В Италии Эвани знаменит тем, что однажды на тренировки поставил Лоренцо Инсинье отрабатывать борьбу на втором этаже против Джорджо Кьеллини.

Даниэле де Росси

Карьера в сборной у него заканчивалась печально. Италия бодалась со Швецией в стыках перед ЧМ-2018. Первый матч итальянцы проиграли (0:1). Во втором была ничья 0:0. И под конец Вентура попросил помощников подготовить Де Росси к выходу на замену вместо укрепления нападения. Ор и возмущения Де Росси попали на камеру: «*** [блин], нам нужна победа, а не ничья. Почему ты не выпустишь Инсинье? На хрена меня?»

Де Росси против Швеции в 2018 году Фото: Getty Images

На Де Росси был спрос в Серии В, итальянские медиа писали, что на должность тренера его приглашала «Фиорентина». Но тот выбрал опыт в штабе Манчини.

Аттилио Ломбардо

Помогает с разбором предстоящего соперника. Манчини знает его долгие годы. Вместе они работали в «Галатасарае» и сделали «Ман Сити» чемпионом Англии впервые за 44 года. Вместе приехали и в сборную. Манчини говорил о нем: «Аттилио – самый большой фанат футбола, которого я знаю. Я приезжаю на базу рано, но он уже там. Он всегда что-то читает, что-то записывает и считает. Однажды он сказал мне, что с помощью повторов самостоятельно посчитал количество передач Верратти».

Джулио Нучари

Отвечает за работу с вратарями. Еще один ассистент Манчини, который лишь раз тренировал самостоятельно – «Кальяри» в 2001-м. Неудачно: провел всего восемь матчей и победил лишь дважды. Нучари быстро ушел и даже хотел закончить с футболом.

«Тренерство не приносило удовольствие. У моей семьи есть небольшой бизнес в родной Венеции – мы с отцом долгое время ведем продуктовый магазин. Я хотел углубиться в дело полностью. Но мой друг Роберто позвал меня в «Лацио» тренировать вратарей. Должность ассистента, признаюсь, принесла мне больше счастья».

У Манчини есть диетолог. Он сделал из Лукаку зверя

«В сборную приезжают футболисты и говорят: «Мати, я хочу выглядеть стройнее». Я спрашиваю, что они едят, и начинаю громко ругаться на диетологов из их клубов. Игроки пробуют их защищать, но это бесполезно. Я назначаю им другую диету, и через пять дней сборов они приходят ко мне снова: «Мати, это все ты! Я сбросил два килограмма». Так было всегда».

Эти слова принадлежат диетологу Маттиа Пинселле. Изначально он не хотел становиться врачом. Сразу после школы играл в регби на региональном уровне, а с 2004-го по 2010-й был детским футбольным тренером. Тогда он и получил диплом диетолога. Сначала Пинселла консультировал итальянские команды по регби – так через общих знакомых он познакомился с Антонио Конте. И тот сделал его администратором «Ювентуса», отвечающим за питание основы и Примаверы. Должность администратора – задумка Конте. Пинселла работал не только в расположении команды, но и следил за работой поваров на базе.

Связь с Конте сохранилась даже после переезда Антонио в «Интер». Параллельно Маттиа консультировал Манчини в сборной. Несколько моментов его работы:

Первое. Вывел Лукаку в лучшую форму в его жизни. С диетой Пинселлы Лукаку сбросил балласт из 7 кг, оброс мышцами и стал быстрее на 15%. Ромелу говорил:

«После перехода в «Интер» в моей жизни многое поменялось: теперь я ем много салата, рыбу, куриную грудку, лапшу ширатаки. Я принимаю карнитин, он классно влияет на мои мышцы. На поле я чувствую себя лучше. Углеводы? Люблю сладкий картофель и черный рис, но не ем макароны. Я вышел на другой уровень, физический и ментальный».

Второе. Кстати, о лапше ширатаки – теперь в «Интере» и в Италии питаются только ей. Никакой пасты. Пинселла говорил: «На самом деле видно, когда игрок поел с вечера пасту, а когда – ширатаки. Определяю это по граммам, которые добавились перед утренним взвешиванием».

Третье. В восторге от Пинселлы полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини: «Раньше мой диетолог разрешал мне один день в неделю есть любую вредную пищу. Когда я сказал об этом Маттиа, то, кажется, он хотел меня ударить. Я люблю покушать. И после советов Пинселлы я все так же много ем, но уже не вредную пищу. Вот только я худею, но не толстею».

Остеопат Манчини курирует полицейских

Одно из первых в футболе отделений остеопатии в медицинский штаб ввела «Рома»: несколько профессионалов специализируются исключительно на состоянии костей и их травмах. Они не участвуют в общем медицинском обследовании футболистов – следят только за костями. Такой отдел существует в «Роме» с 2015-го, и все это время им руководит остеопат Вальтер Мартинелли.

Мартинелли – известный персонаж в спортивной медицине. Его главная специализация – футбол. Но он также консультирует команды из мотоспорта и легкой атлетики. В числе тех, с кем он работает, есть команды из общества Gruppi Sportivi Fiamme Gialle – спортивного объединения итальянской полиции. Про них Мартинелли говорит: «Хорошие и спортивные ребята, но постоянно рискующие вылететь из состава команды. Мы готовились к национальным соревнованиям, но один бегун выбыл за день до них – сломал руку на задержании».

Вальтер попал в сборную в 2016-м. Тогда ее тренировал Вентура, который просто захотел узнать состояние Алессандро Флоренци: «Я позвонил в «Рому», но меня соединили с Вальтером, хотя я знал главного физиотерапевта. Флоренци тогда вылечился после травмы бедра, но Вальтер сказал, что он не готов – что-то было не так после обычного ушиба. Он примерно 10 минут рассказывал о неправильной работе ноги Флоренци. Тогда я понял, что такой человек должен быть в сборной».

Каждый раз перед сборами Мартинелли проводит два теста, определяющие общее состояние костей. После сборов делает еще два, после чего передает наблюдения главному физиотерапевту. Основная задача этих тестов – наблюдение за позвоночником. Мартинелли говорит: «Конечно, ноги – главная часть тела для футболистов. Но я всегда слежу в первую очередь за позвоночником. Он должен быть в порядке у каждого игрока – только так у него будет правильная координация».

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