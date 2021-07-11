Если команда добирается до финала и проигрывает, это всегда трагедия. Хуже только, когда такое происходит на домашнем турнире. В истории Евро такое случалось два раза – самый свежий пример показала Франция.

Путь к финалу

Французам досталась, казалось бы, суперлегкая группа – в квартете с Швейцарией, Румынией и Албанией такая звездная сборная должна обыгрывать всех. На деле команде Дешама пришлось непросто со всеми. В первой игре с румынами Франция долго не могла забить, а соперник здорово огрызался весь первый тайм. Счет голам на Евро-2016 открыл Жиру – форвард удачно подставил голову под заброс Димитри Пайета и опередил вратаря Чиприана Тэтэрушану. Через восемь минут Эвра задел бедром Богдана Станку, а тот с удовольствием упал. Заодно и пенальти сам реализовал, обманув Льориса. Все шло к ничьей, но в конце встречи Пайет вонзил в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Француза почти сразу заменили, с поля он уходил со слезами на глазах. Видимо, догадывался, что скоро на левом фланге атаки будет перформить кое-кто посвежее и пошустрее.

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Димитри Пайет Фото: Getty Images

В игре с Румынией большего ждали от лидеров – Погба и Гризманна. У них ничего не получалось, поэтому ожидания перенеслись на встречу с Албанией. Но Дешам обоих не поставил в основу – то ли наказал таким образом, то ли решил, что албанцев можно проходить вполноги. В первой половине встречи албанцы прижимали хозяев к воротам – в некоторых игровых моментах было непонятно, кто тут дебютант. Погба заменил Марсьяля, но ситуация не изменилась, команды играли на равных, а Ледиан Мемушай даже попал в штангу. Франция вытащила игру на 90-й минуте: легенда «Сочи» Адиль Рами подал в штрафную, а появившийся на поле Гризманн переправил мяч в сетку головой. Для солидности французы закинули второй в компенсированное время: Жиньяк поборолся, а отскок подкараулил Пайет, который снова исполнил идеальный выстрел.

Шесть очков достались команде Дешама очень туго, зато французы уже обеспечили место в плей-офф. В игре со Швейцарией оставалось решить, кто выйдет с первой строчки. Франция наверняка держала в памяти матч двухлетней давности – на ЧМ-2014 швейцарцев уничтожили 5:2. Но в этот раз встреча закончилась спокойными 0:0 и запомнилась не игрой, а лопнувшим мячом и драными футболками «красных крестов» – чтобы сопливая ткань порвалась, за нее было достаточно слегка потянуть. Если на Евро-2020 акции Puma подскочили благодаря успехам Италии, то в 2016-м наверняка рухнули из-за бракованной партии швейцарского комплекта.

Швейцария – Франция Фото: Getty Images

В 1/8 финала французы встретились со сборной Ирландии, которая отобралась в плей-офф с третьего места. Уже на первой минуте Погба снес Шейна Лонга в штрафной, и ирландцы получили право пробить пенальти. Робби Брэйди бильярдным ударом в лучших традициях Кена Доэрти отправил мяч в ворота с отскоком от штанги. Франция долго не могла очухаться, но на 57-й минуте Гризманн прошил Даррена Рандольфа ударом головой после заброса Бакари Санья. Через четыре минуты Гризи оформил дубль, поразив нижний угол дальним выстрелом. Вернуться в игру у ирландцев не вышло – остаток матча после удаления Шейна Даффи команда Мартина О’Нила провела в обороне.

В четвертьфинале хозяев турнира поджидала его главная сенсация, сборная Исландии. Команда запомнилась не только игрой, но и топовыми болельщиками с их громким «Ху!» во время каждого матча. На фоне неуверенной игры французов у любителей карликовых сборных были надежды, что исландцы, выкинувшие в 1/8 англичан, еще разок шокируют мир. Но Франция открыла счет очень быстро – на 12-й минуте Жиру поразил ворота Ханнеса Хальдорссона с острого угла. В середине второго тайма проснулся Погба – полузащитник прыгнул выше всех на угловом. За пару минут до конца первой первой половины Пайет приложился к мячу из-за пределов штрафной и попал точно в нижний угол. А прямо перед свистком на перерыв французы довели счет до унизительного. Гол вышел таким же: Умтити сделал передачу на Жиру, Оливье подправил мяч пяткой и вывел Гризманна один на один – Антуан просто перекинул вратаря.

Второй тайм исландцы провели лучше и даже выиграли его. Подачу Гилфи Сигурдссона замкнул Колбейн Сигторссон – Льорис не среагировал на тычок в ближний. Франция тут же ответила голом Жиру. Пайет выполнил точный пас верхом, а Оливье опередил защитника и вратаря. Ближе к концу матча на поле вышел Эйдур Гудьонсен – легенда провел на Евро в сумме 13 минут, а игра с Францией стала для него последней в футболке сборной. Исландцам удалось сделать счет менее позорным в такой день Эйдура: Тор Бьярнассон головой вонзил мяч в ворота после подачи Ари Скуласон.

Эйдур Гудьонсен в матче с Францией Фото: Getty Images

В полуфинале французы прибили Германию благодаря ошибкам бундестим. Весь первый тайм команды без устали лупили по воротам Нойера и Льориса, а в компенсированное время Швайнштайгер в борьбе с Эвра зачем-то вскинул руки выше головы и задел мяч. Судя указал на точку, а Гризманн не пощадил немцев. Второй мяч Франция также забила после ошибки, в этот раз накосячил Нойер. После подачи Погба вратарь неуклюже вышел из ворот и выбил руками мяч прямо на ногу Гризи. Антуан забил шестой мяч на Евро, а немцы отправились домой.

Главная звезда перед Евро

Поль Погба Фото: Getty Images

Франция-2016 не дотягивала до команды 2018 года, но звезд в ней было полно уже тогда. Главные надежды возлагались на Погба – полузащитник сиял в «Ювентусе», а о его сложном характере мир еще не знал. Поль провел отличный сезон и взял с туринцами все национальные кубки – только в ЛЧ не получилось, вылетели уже в 1/8 финала.

Евро полузащитнику скорее не удался – он забил первый мяч исландцам и поучаствовал в победном голе Германии, но не стал лидером Франции на поле. Куда больший вклад в серебро внес тот же Димитри Пайет, на которого вряд ли кто-то ставил перед чемпионатом. Надо признать, что вся сборная Франции выступила на домашнем Евро серо, поэтому неудивительно, что такой была и главная ее звезда. И все же это не остановило «Манчестер Юнайтед» от покупки Погба у «Юве» за рекордные на тот момент 105 млн евро почти сразу после чемпионата.

Кто тренировал

Дидье Дешам Фото: Getty Images

После поражения в 1/8 финала Евро-2020 Дешама нарекли физруком, что крайне несправедливо. Коуч работает в национальной команде уже девять лет – невозможно представить, какой была бы эта команда без него. До Евро-2016 Франция с Дешамом дошла до четвертьфинала ЧМ-2014, где проиграла топовой Германии. Реванш в полуфинале, пусть и благодаря ошибкам соперника, это отличное доказательство тренерских скиллов Дидье.

На Евро-2016 коуч еще не располагал таким набором футболистов, какой у него есть в 2021-м. Одним из лучших в той команде был Пайет, в обороне играли Адиль Рами и Лоран Косьельни – спустя пять лет мы видим, что во Франции выросли игроки, которые на голову сильнее пиковых футболистов основы той сборной. Дешам выжал максимум из ослабленной травмами команды, а в 2018-м довел ее до идеала.

Как прошел финал

В главном матче турнира французов поджидали португальцы, которые на пути к «Стад де Франс» выиграли в основное время лишь одну встречу. Все три матча в группе команда Фернанду Сантуша свела вничью и вышла с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала Португалия одолела хорватов благодаря голу Куарежмы на 117-й минуте, в четвертьфинале португальцы прошли поляков в серии пенальти. Только в 1/2 удалось уложиться в 90 минут и целых два раза забить Уэльсу.

Матч начался с трагедии – на 8-й минуте Пайет жестко воткнулся в Криштиану Роналду. Капитан сделал над собой усилие и продолжил матч, но поплатился: покинуть поле самостоятельно не вышло, заплаканного Криша уложили на носилки, его заменил Куарежма. Франция получила серьезное преимущество, в том числе и психологическое: заряженный Роналду и списанный Куарежма – совсем не одно и то же.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Судья быстро пресек попытки отомстить Пайету, показав желтую карточку Седрику, который коленом проверил на прочность поясницу француза. Во втором тайме Дешам заменил Димитри – на поле появился Коман, и Франция заиграла острее. Но голы не пришли, основное время так и закончилось нулями. Незадолго до свистка Сантуш выпустил на поле Эдера. Будущий спаситель «Локомотива» здорово вошел в игру, а Португалия перехватила инициативу в свои любимые 30 минут. Для команды Сантуша эти полчаса похожи на чемпионские раунды в ММА, где выживает самый выносливый. Португальцы провели свой лаки панч – на 109-й минуте Эдер пульнул из-за пределов штрафной и неожиданно попал прямо в уголок!

Оставалось просто дожить до финального свистка – с этим Португалия всегда успешно справлялась. И вот мы видим уже ликующего Роналду, а французам оставалось лишь сложить ручки и наблюдать, как Криш поднимает над головой Кубок Европы на их домашнем стадионе.

Сборная Франции Фото: Getty Images

Кто стал звездой

Гризманн и до Евро рассматривался как один из лидеров сборной Франции, но именно тот чемпионат сделал его большим игроком. Форвард «Атлетико» обеспечил команде Дешама спокойный третий тур, когда вонзил на последних минутах Албании. Затем Маленький принц положил дубль Ирландии и оформил 1+2 в матче с исландцами.

Антуан Гризманн Фото: Getty Images

В полуфинале с Германией Гризи хладнокровно реализовал пенальти и не сплоховал после ошибки Нойера. Фактически Антуан тащил Францию до финала – тем грустнее, что с Португалией он провел все 120 минут и не отметился почти ничем – единственная реальная опасность в его исполнении случилась на 10-й минуте, когда Патрисиу пришлось вытаскивать мяч из девятки после удара головой.

Несмотря на поражение в финале, Гризманна признали лучшим футболистом турнира. И это учитывая, что в составе победителей на номинацию явно напрашивался Криштиану Роналду – в главном матче оба по разным причинам принесли мало пользы.

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