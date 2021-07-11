Джорджо Кьеллини во второй раз в карьере добрался до финала Евро – высшей точки его карьеры в сборной. 36-летний защитник после 111 игр за «скуадру адзурру» наконец может поднять трофей: он не попал в заявку на ЧМ-2006, а в 2012-м вместе с партнерами влетел Испании. На протяжении долгой карьеры рядом с ним шел брат-близнец Клаудио. Они вместе играли в футбол, затем Клаудио работал агентом Джорджо и даже трудился в «Ювентусе», где выступал брат.

Братья начали футбольный путь в академии «Ливорно» в шесть лет, причем Джорджо стартовал на позиции левого полузащитника – далеко от линии обороны. Обоих в футбол направил отец, хотя братья больше любили баскетбол популярный в родной Тоскане. Пробиться туда не получилось из-за неподходящих габаритов (рост Джорджо – 187 см), но любовь к баскету сохранилась на всю жизнь.

Братья долго играли вместе, пока не наступило время переходить на новый уровень. В 15 лет клуб отсеял Клаудио и повысил Джорджо, который к этому времени уже трансформировался в привычного защитника, до молодежной команды. Брат угнал в родную Пизу для получения образования. Там Клаудио скоро осознал, что его талант находится за пределами футбольной поляны – ему больше подходит думать о футболе со стороны.

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Клаудио Кьеллини Фото: Imago

Джорджо резво поднимался среди профи: дебютировал за взрослую команду «Ливорно» уже в 16 – в 21 его подписал «Ювентус». Клаудио в это время открыл страсть к футбольному менеджменту, и первым чекпоинтом на пути к собственной реализации оказался Пизанский университет. Он поступил туда одновременно с трансфером брата в «Юве» и параллельно прошел агентские курсы ФИФА. Клаудио признавался, что случайно наткнулся на футбольный вариант. 30 марта 2007 года он с первого раза сдал экзамен и получил лицензию от международной федерации.

Первым местом работы молодого комиссионера стало агентство Давиде Липпи – сына Марчелло Липпи. Джорджо Кьеллини дебютировал в сборной как раз при нем, правда, Марчелло отцепил защитника от поездки на победный ЧМ-2006. Осадок никак не сказался на профессиональных отношениях – Давиде устроился первым агентом перспективного защитника.

Клаудио пришел в агентство Липпи без опыта, на первых порах многому учился и стартовал с клиентов-ноунеймов. Он хорошо справлялся с работой и постепенно завлекал футболистов Серии А. Главным его клиентом стал родной брат – Джорджо связался с Клаудио в начале 10-х и остался его клиентом до сих пор.

Со временем агентская деятельность Клаудио отошла на второй план: в 2014-м его подняли на должность менеджера по арендованным игрокам в «Ювентусе», где пригодились и агентские навыки. «За арендованными игроками в каждом клубе закреплен человек. И там знают, что мы следим за своими футболистами. Я могу приехать и посмотреть на их игру, пообщаться со спортивным директором и главным тренером на тему прогресса наших игроков. Навыки агента пригодились для ведения переговоров», – пояснил Клаудио.

В одном клубе с братом он постепенно взлетал по карьерной лестнице и расширял полномочия: вместе со скаутами отсматривал талантливых янгстеров в Италии и Европе. Клаудио не оставлял образование и в 2018-м получил право работать спортивным директором. Благодаря этомуего повысили до координатора команды U-23 «бьянконери».

Разумеется, претендовать на эту должность во взрослом «Ювентусе» человеку без опыта невозможно. Но и уходить из клуба, где долго и успешно играет брат, не хотелось. Поэтому Клаудио досидел до конца контракта Джорджо 30 июня 2021 года и после ушел. Защитник признавался, что не собирается продолжать в «старой синьоре» и хочет угнать в MLS. Сейчас он свободный агент, однако в Штатах до сих пор не слышно о переходе Кьеллини. Благодаря возвращению Макса Аллегри «Юве» может сохранить капитана еще на год, а вот Клаудио уже ретировался из Турина.

«Это был долгий путь, характеризующийся высоким профессионализмом и постоянным планированием, но теперь Клаудио Кьеллини прощается с «Ювентусом». За последние три года он сделал много важного: стал неотъемлемой частью дальновидного проекта U-23, в котором в июле 2018 года стал координатором команды. Мы благодарим Клаудио за работу, которую он всегда выполнял с профессионализмом и энтузиазмом», – говорилось в официальном заявлении «Ювентуса».

Клаудио наконец получил работу спортивного директора во взрослой команде. Он поднял «Пизу» – команду из родного города. Возможно, однажды сюда залетит и Джорджо, ведь конец карьеры уже близко. Например, Джиджи Буффон под конец рванул в родную «Парму». «Пиза» рубится в Серии B, но амбициозное приглашение нового спортдира точно выделит ее из других команд второго дивизиона.

Внешне Клаудио и Джорджо вообще не похожи, хотя и близнецы. Все дело в носе защитника – он так часто его ломал, что перестал быть похож на родного брата. «Кьеллини мог бы обучать на факультете медицины. Его нос, который ломали тысячу раз, можно пожертвовать науке», – пошутил тренер футбольной команды Гарвардского университета Франческо Д’Агостино.

Джорджо в шаге от главного трофея в карьере, на всем протяжении которой рядом с ним был брат. Этой победе радоваться будет не один защитник – Клаудио Кьеллини переживает не меньше.

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