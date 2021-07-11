Фанаты футбола дожили до этой даты: 11 июля станет известен новый чемпион Европы. Им станет либо Италия Роберто Манчини, прошедшая в серии пенальти Испанию, либо Англия Гарета Саутгейта порадует домашние трибуны и успокоит скептиков, которые появились после неоднозначного 11-метрового на Рахиме Стерлинге.
11 июля
Финал Италия – Англия – 22:00 (мск), трансляция на Первом, текстовая от Eurosport.ru
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