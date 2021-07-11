Фанаты футбола дожили до этой даты: 11 июля станет известен новый чемпион Европы. Им станет либо Италия Роберто Манчини, прошедшая в серии пенальти Испанию, либо Англия Гарета Саутгейта порадует домашние трибуны и успокоит скептиков, которые появились после неоднозначного 11-метрового на Рахиме Стерлинге.

11 июля

Евро-2020 Италия так хотела в Лондон, что выехала без важного члена команды 10 ЧАСОВ НАЗАД

Евро-2020 1-й финал Англии, серия Италии без поражений. Решающий матч Евро 12 ЧАСОВ НАЗАД