Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказал мнение о визите короля русского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова в расположение национальной команды перед чемпионатом Европы-2020. Киркоров при знакомстве с Оздоевым перепутал футболиста с Марио Фернандесом и спросил, говорит ли он по-русски.

«Да я спокойно отношусь. Артисты живут в своей индустрии, многих из нас не знают, путают.

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Абсолютно нет проблем. Я – воспитанный человек. Филипп Киркоров не обязан меня знать, так же, как и я его.

Но просто всем известно, что Филипп – это такая большая личность в своей сфере. Его все знают. Многие любят, то чем он занимается. В общем, абсолютно спокойно отнесся ко всему этому», – заявил Оздоев в интервью сайту «Матч ТВ»

Магомед Оздоев выходил в стартовом составе сборной России во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы-2020 и получил одну желтую карточку (против Финляндии).

Оздоев провел 28 матчей в чемпионате России-2020/21 и сделал за «Зенит» три результативные передачи.

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