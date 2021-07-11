В УЕФА думают над дальнейшим расширением чемпионата Европы.

После успеха Евро-2020, в котором приняли участие 24 сборные, в Европейском союзе футбольных ассоциаций изучают вопрос с форматом из 32 команд. Пересмотр правил идет одновременно с приемом заявок на проведение Евро-2028. Хозяина континентального турнира, который состоится через семь лет, должны объявить к концу 2023 года.

Источники, знакомые с процессом обсуждения, сообщили , что дополнительные восемь участниц Евро повлияют на квалификацию. Из-за того, что на чемпионат-2028 могут отобраться больше половины стран-членов организации (32 из 55), квалификацию на Евро пересмотрят или вовсе отменят. В качестве варианта нового отборочного турнира в УЕФА могут использовать итоговую классификацию в Лиге наций.

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Причинами расширения континентальных первенств собеседники агентства Associated Press называют реформы ФИФА по увеличению участниц ЧМ-2026 с 32 до 48, сглаживание существующего формата с выходом четырех лучших команд с третьих мест в группе и поддержку лидеров местных федераций в дальнейших выборах.

Но турнир из 32 сборных потребует серьезные заявки для стран-хозяек. Потенциальным фаворитом на проведение следующего чемпионата после Германии-2024 называли Италию. Но даже после расширения до 24 команд стадионы на Апеннинах потребуют модернизации, а прием 32 участниц практически исключен. Еще двумя кандидатами на организацию Евро-2028 в Associated Press называют Россию и Турцию.

В УЕФА расширили чемпионаты Европы с 16 до 24 участниц в 2016 году.

Ранее президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин заявлял, что больше не будет проводить континентальные турниры в 11 странах, как Евро-2020, из-за сложностей с логистикой.

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