Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром, полным тезкой игрока.
«Была одна история. Ребята познакомились с моей супругой, она рассказывала им, что у нее муж спортсмен, летает везде. Они забили в Википедии, там вышла фотография арбитра. Они сказали: «Мы думали, что у тебя муж посимпатичнее», – приводит слова Карасева «Матч ТВ».
- Судья Карасев – первый русский арбитр, который обслуживал матчи плей-офф крупных турниров (Евро или ЧМ) после Валентина Иванова в 2006 году.
- Баскетболист Карасев вернулся в «Зенит» из «Химок». Подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
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