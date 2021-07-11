Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини мог перейти в «Сандерленд». Об этом рассказал бывший главный скаут клуба Мик Браун.

«Это был такой же день, как и многие другие. Мне позвонил агент, который спросил: «Не интересен ли вам Кьеллини?» Я ответил: «Ребенку нравится Рождество? Конечно, интересен. Но нет никаких шансов, что он приедет сюда». Он сказал: «Оставь это мне», и я так и сделал. Пару дней спустя он перезвонил мне и сказал: «Кьеллини готов». С «Ювентусом» был согласован гонорар – 9,3 млн евро – и условия контракта Кьеллини также были согласованы. Мы все были готовы к работе», – рассказал Браун.

Скаут добавил, что сделка по загадочным причинам сорвалась, и это стоило 234 тысячи евро. «Это не имело никакого отношения ни к Рою, ни ко мне – Рой хотел, чтобы Кьеллини приехал. Кому это было нужно и для чего, я не знаю. Это был настоящий позор, потому что я положил свою жизнь на этого парня. Вы представляете, каким он стал бы? Он был бы еще одним Чарли Херли в «Сандерленде», – сокрушался Браун.

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Трансфер мог состояться после того, как Рой Кин вывел «Сандерленд» в АПЛ в сезоне-2006/07.

В том сезоне Кьеллини уже играл за «Ювентус». Он провел 35 матчей и забил 4 мяча.

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