Английские фанаты пытались не дать футболистам сборной Италии выспаться перед финальным матчем чемпионата Европы. Болельщики запустили фейерверк около отеля в Лондоне, где остановилась «скуадра адзурра».

Мероприятие было организовано примерно в 2:30 ночи, но итальянские игроки вряд ли услышали фейерверк, так как их номера звукоизолированы, сообщает The Sun

Евро-2020 «Кьеллини готов». Капитан Италии мог играть в «Сандерленде» ЧАС НАЗАД

Финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало – в 22:00 (мск).

Главным судьей встречи станет голландец Бьорн Кёйперс.

Евро-2020 Агент Кьеллини – его брат-близнец. Он ушел из «Юве» в Серию B 5 ЧАСОВ НАЗАД