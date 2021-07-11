Английские фанаты пытались не дать футболистам сборной Италии выспаться перед финальным матчем чемпионата Европы. Болельщики запустили фейерверк около отеля в Лондоне, где остановилась «скуадра адзурра».
Мероприятие было организовано примерно в 2:30 ночи, но итальянские игроки вряд ли услышали фейерверк, так как их номера звукоизолированы, сообщает The Sun.
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