Тренерские штабы сборных Италии и Англии назвали составы команд на финал чемпионата Европы-2020.
Стартовый состав сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон Палмьери, Николо Барелла, Джорджиньо, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.
- Запасные: Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет, Мануэль Локателли, Андреа Белотти, Доменико Берарди, Маттео Пессина, Франческо Ачерби, Бриан Кристанте, Федерико Бернардески, Алессандро Бастони, Алессандро Флоренци, Рафаэл Толой.
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Стартовый состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Деклан Райс, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Киран Триппьер, Рахим Стерлинг, Кэлвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Харри Кейн.
- Запасные: Аарон Рэмсдейл, Сэм Джонстон, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Маркус Рэшфорд, Тайрон Мингз, Конор Коди, Джейдон Санчо, Доминик Кэлверт-Льюин, Рис Джеймс, Букайо Сака, Джуд Беллингем.
- Финал Евро-2020 начнется в 22:00 (мск). Матч обслужит голландец Бьорн Кёйперс.
- В полуфинале Италия обыграла Испанию (1:1, 4:2 – пен.), а Англия победила Данию (2:1).
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